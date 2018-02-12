Yeni bir FETÖ-CHP ittifakı mı kuruluyor?



CHP'nin merkez yürütme kurulu belli oldu. Kurulda ismi geçen CHP'lilerin terör örgütleri ile olan yakınlıkları dikkat çekti. Ayrıca 17/25 Aralık operasyonları öncesi FETÖ elebaşı ile görüşen Bülent Tezcan'ın CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilmesi "CHP, FETÖ ile yeni bir ittifak mı kuruyor?" sorularını akıllara getirdi.