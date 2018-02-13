PKK/YPG/PYD'ye hala terör örgütü diyemediler!

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bizde sizleri vatan evladı olarak görmüyoruz zaten ,defolun ypg nin yanına ,madem o kadar seviyorsunuz ,bu topraklar size haram
Diyemezler. Dilleri söylese kalpleri susar. Yazıklar olsun.
şehitlerden utanmazlar mutluluk duyarlar çünkü onların tarafı t.c. değilki ama dedelerinize iyi bakın onların yanına gömüleceksiniz.
Yahu bahsi geçen kişiler için utanma eylemi hakkında nasıl konuşabiliriz ki ?. Bu kişiler kiiii Ülkesini zaten malzeme arayan batı ülkelerine şikayet eden kişiler, 15 Temmuz hainliğine dahi "hain darbe kalkışması" diyemeyen kişiler, gezi hainliğini destekleyen kişiler vs vs vs bitmeyen utanmazlıklar ile dolu geçmişleri varken halen onlar için utanmaktan bahsedilemez.
bunları ahıra kapatıp dışarı salmayacanki ortalık biraz tehnalaşsın
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