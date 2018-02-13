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PKK/YPG/PYD'ye hala terör örgütü diyemediler!

12 Şubat 2018, Pazartesi
Mehmetçik Afrin'de terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye karşı mücadele ederken, içimizdeki terör sevicileri örgüt güzellemesinden hala vazgeçemedi. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında verdiğimiz şehitlerden de utanmayan Kemal Kılıçdaroğlu, Selin Sayek Böke, Fatih Portakal, Sezgin Tanrıkulu gibi isimler PKK/YPG/PYD için hala 'terör örgütüdür' diyemedi!
YORUMLAR 15 yorum yapıldı

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ter&#246;rist seviciler sizi, terörist seviciler sizi,

bizde sizleri vatan evladı olarak görmüyoruz zaten ,defolun ypg nin yanına ,madem o kadar seviyorsunuz ,bu topraklar size haram

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evet3
hayır0
cevapla 12.02.2018 17:21
Ahmet Ahmet

Diyemezler. Dilleri söylese kalpleri susar. Yazıklar olsun.

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evet2
hayır0
cevapla 12.02.2018 17:12
hizipsavar hizipsavar

şehitlerden utanmazlar mutluluk duyarlar çünkü onların tarafı t.c. değilki ama dedelerinize iyi bakın onların yanına gömüleceksiniz.

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evet2
hayır0
cevapla 12.02.2018 16:57
Chepni_Nihat Chepni_Nihat

Yahu bahsi geçen kişiler için utanma eylemi hakkında nasıl konuşabiliriz ki ?. Bu kişiler kiiii Ülkesini zaten malzeme arayan batı ülkelerine şikayet eden kişiler, 15 Temmuz hainliğine dahi "hain darbe kalkışması" diyemeyen kişiler, gezi hainliğini destekleyen kişiler vs vs vs bitmeyen utanmazlıklar ile dolu geçmişleri varken halen onlar için utanmaktan bahsedilemez.

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evet2
hayır0
cevapla 12.02.2018 16:08
hım hım

bunları ahıra kapatıp dışarı salmayacanki ortalık biraz tehnalaşsın

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evet2
hayır0
cevapla 12.02.2018 15:42
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