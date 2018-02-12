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/'lı teröristlerden 'sivil elbise' aldatmacası

Zeytin Dalı Harekatı ile köşeye sıkışan /'lı teröristler, sivil elbise giyerek kendilerini gizlemeye çalışıyor. Bunun üzerine terörsevici Batı ve onların Türkiye'deki taşeronları "Türkiye sivilleri katlediyor" yaygarası çıkarıyor. İşte o kara propagandayı boşa çıkaran görüntüler...

PYD/PKKlı teröristlerden sivil elbise aldatmacası

Türk Silahlı Kuvvetlerinin () Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile köşeye sıkışan /'lı teröristler, sivil elbise giyerek gizlenmeye çalışıyor. Mehmetçiğin Afrin'deki ilerleyişini sindiremeyen terörsevici Batı ve onların Türkiye'deki taşeronları "Türkiye sivilleri katlediyor" yaygarası çıkarıyor.

Ancak bu kara propaganda Rusya'nın RT kanalında yayınlanan görüntülerle yine boşa çıktı. Yayınlanan görüntülerde PKK/PYD'nin sivil görünümlü militanları deşifre oluyor.

İşe o anlar;

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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi 21:13
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