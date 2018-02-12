Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile köşeye sıkışan PYD/PKK'lı teröristler, sivil elbise giyerek gizlenmeye çalışıyor. Mehmetçiğin Afrin'deki ilerleyişini sindiremeyen terörsevici Batı ve onların Türkiye'deki taşeronları "Türkiye sivilleri katlediyor" yaygarası çıkarıyor.
Ancak bu kara propaganda Rusya'nın RT kanalında yayınlanan görüntülerle yine boşa çıktı. Yayınlanan görüntülerde PKK/PYD'nin sivil görünümlü militanları deşifre oluyor.
İşe o anlar;
PYD/PKK'lı teröristlerden 'sivil elbise' aldatmacası
Zeytin Dalı Harekatı ile köşeye sıkışan PYD/PKK'lı teröristler, sivil elbise giyerek kendilerini gizlemeye çalışıyor. Bunun üzerine terörsevici Batı ve onların Türkiye'deki taşeronları "Türkiye sivilleri katlediyor" yaygarası çıkarıyor. İşte o kara propagandayı boşa çıkaran görüntüler...
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile köşeye sıkışan PYD/PKK'lı teröristler, sivil elbise giyerek gizlenmeye çalışıyor. Mehmetçiğin Afrin'deki ilerleyişini sindiremeyen terörsevici Batı ve onların Türkiye'deki taşeronları "Türkiye sivilleri katlediyor" yaygarası çıkarıyor.
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