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CHP'li Özkan'dan alçak algı operasyonu

12 Şubat 2018, Pazartesi
Bir dönem Türkiye’ye büyük bir kaos dönemi yaşatan Cumhuriyet mitinglerinin organizatörü Özkan “Biz kaç kişiyiz hareketi” adına yaptığı tüm toplantılara “Naile Ana” dediği bir yaşlı kadını götürüp başını açtıran ve bunu her yerde yayınlayan biriydi.
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