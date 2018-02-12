;
Yol Durumu
  1. İşte Zehra teyze
  2. En net takip!

İğrenç skandala 'virüslü' bahane!

'na yapılan operasyonda gözaltına alınan vakfın sosyal medya sorumlusu İdris B., telefonundan çıkan çocuk pornosu görüntüleriyle ilgili virüs yalanına başvurdu.

İğrenç skandala virüslü bahane!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak'ta Adana, Niğde ve Elazığ'da 33 adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonda ilk etapta kurucu başkan 'un da aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.

Dün nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen şüphelilerden vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ile Taha Yasin D., İdris B., Erol A. ve Ali A. tutuklandı, 6 kişiye ev hapsi diğer şüphelilere ise adli kontrol kararı uygulandı.

Örgütte vakfın sosyal medya işiyle uğraşan ve tutuklanan 5 kişi arasında yer alan İdris B.'nin incelenen cep telefonunda ise çok sayıda çocuk pornografisi çıktığı öğrenildi. Bu nedenle İdris B. hem örgüt üyeliğinden hem de "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan tutuklandı.

İdris B. adliyeye girerken kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da gülerek, "Çekin çekin, yakışıklı çekin ağabeyinizi. Çekin babanızı, yakışıklı çekin gençler" diye seslenmesi dikkat çekmişti.

İdris B.'nin cep telefonunda çocuk pornosu çıkınca, ifadesinde cep telefonunun kendisine ait olduğunu belirterek, "Evet, telefonumda çocuk pornosu var. Ancak benim telefonuma virüs bulaştı. Porno görüntüleri ben indirmedim. Virüs bulaştığı için kendiliğinden inmiş. Operasyon olmasaydı ben de telefonumu tamire götürecektim" dediği öğrenildi.

Etiketler: ,
  • 12 Şubat 2018, Pazartesi 12:37
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)
FETO İTLERİ FETO İTLERİ

dindarlık kisvelerinin altında ,sapıklık yatıyormuş ,ALLAH KAHRETSİN SİZLERİ

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 12.02.2018 17:27
Ahmet Ahmet

Virüs var lakin bilgisayarda değil bunların kafasında. Bir yerlerden talimat ve güç almadan bu kadar haşin erkek moduna girmelerine anlama veremiyordum. Bakalım altından ne çıkacak?

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 12.02.2018 17:19
KARAKALEM KARAKALEM

ADAMLARIN CİSMİ İĞRENÇ ZATEN.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 12.02.2018 15:13
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar