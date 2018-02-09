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'nda çocuk pornosu skandalı

'na düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan kişilerden İdris B. isimli şahsın telefonunda çok sayıda çocuk pornosu görüntüsü çıktı. Şahıs hem örgüt üyesi olmaktan hem de "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Furkan Vakfında çocuk pornosu skandalı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak'ta Adana, ve Elazığ'da 33 adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonda ilk etapta kurucu başkan 'un da aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne dün sevk edilen şüphelilerden vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ile Taha Yasin D, İdris B, Erol A. ve Ali A. tutuklandı, 6 kişiye ev hapsi, diğer şüphelilere de adli kontrol kararı uygulandı.

'YAKIŞIKLI ÇEKİN' DEMİŞTİ
Vakfın sosyal medya işiyle uğraşan ve tutuklanan 5 kişi arasında yer alan İdris B.'nin incelenen cep telefonunda çok sayıda çocuk pornografisi çıktı. Bu nedenle İdris B. hem örgüt üyeliğinden hem de "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan tutuklandı.

İdris B. adliyeye girerken kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da gülerek "Çekin çekin yakışıklı çekin ağabeyinizi. Çekin babanızı yakışıklı çekin gençler" diye seslenmesi dikkat çekmişti.

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  • 09 Şubat 2018, Cuma 11:16
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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ağası ağası

İkinci Fethullahçılar olan bu Furkancılar da ağbileri gibi her türlü pislik ve rezillik var

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 09.02.2018 16:53
ld ld

şerefsiz mahlukatlar ınsan olmayacak şerefsizler vatan haını kopekler kanun yok TR olsa bu sapıkları kafasını keseceksın ıdam edeceksın

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 09.02.2018 13:01
nazlı nazlı

yuh be

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 09.02.2018 11:25
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