Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak'ta Adana, Niğde ve Elazığ'da 33 adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonda ilk etapta kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne dün sevk edilen şüphelilerden vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ile Taha Yasin D, İdris B, Erol A. ve Ali A. tutuklandı, 6 kişiye ev hapsi, diğer şüphelilere de adli kontrol kararı uygulandı.
'YAKIŞIKLI ÇEKİN' DEMİŞTİ
Vakfın sosyal medya işiyle uğraşan ve tutuklanan 5 kişi arasında yer alan İdris B.'nin incelenen cep telefonunda çok sayıda çocuk pornografisi çıktı. Bu nedenle İdris B. hem örgüt üyeliğinden hem de "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan tutuklandı.
İdris B. adliyeye girerken kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da gülerek "Çekin çekin yakışıklı çekin ağabeyinizi. Çekin babanızı yakışıklı çekin gençler" diye seslenmesi dikkat çekmişti.
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İkinci Fethullahçılar olan bu Furkancılar da ağbileri gibi her türlü pislik ve rezillik var
şerefsiz mahlukatlar ınsan olmayacak şerefsizler vatan haını kopekler kanun yok TR olsa bu sapıkları kafasını keseceksın ıdam edeceksın
yuh be
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