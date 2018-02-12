Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi Musa Özalkan, 2009'da karıştığı trafik kazasından dolayı 109 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu. Alacaklısı tahsilat için harekete geçti.

AVUKAT EMİNE GÜN, ŞEHİDİMİZİN İKRAMİYESİNE GÖZ DİKMİŞTİ

"Esas numarasını bildirmiş olduğum dosya borçlunun sistem üzerinden emekli ikramiyesi alacağına ve araç sorgusunun yapılarak çıkacak olan araç üzerine haciz şerhi konulmasını talep ederim. 23.01.2018. Av Emine Gün."

AVUKAT EMİNE GÜN'E SUÇ DUYURUSU

Adalet Bakanlığınca, Musa Özalkan'ın, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat Emine Gün hakkında suç duyurusunda bulunuldu.