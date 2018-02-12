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Adalet Bakanlığı, o avukat hakkında nda bulundu

, 'ın, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat hakkında nda bulunuldu.

Bakanlıktan o avukat hakkında suç duyurusu

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi , 2009'da karıştığı trafik kazasından dolayı 109 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu. Alacaklısı tahsilat için harekete geçti.

AVUKAT EMİNE GÜN, ŞEHİDİMİZİN İKRAMİYESİNE GÖZ DİKMİŞTİ
"Esas numarasını bildirmiş olduğum dosya borçlunun sistem üzerinden emekli ikramiyesi alacağına ve araç sorgusunun yapılarak çıkacak olan araç üzerine haciz şerhi konulmasını talep ederim. 23.01.2018. Av Emine Gün."

AVUKAT EMİNE GÜN'E SUÇ DUYURUSU
, Musa Özalkan'ın, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat Emine Gün hakkında nda bulunuldu.

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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi 13:09
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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hasan hasan

bu kadına en ağır cezayı verin...

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cevapla 12.02.2018 21:15
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