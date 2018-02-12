Kurultay sonrası CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı da belli oldu. MYK'ya 5 yeni genel başkan yardımcılığı eklendi MYK üyeleri artık 18 kişiden oluşacak. Tuncay Özkan Basınla İlişkilerden Genel Başkan Yardımcısı oldu. Bülent Tezcan Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkanlık Yardımcısılığı'na Öztürk Yılmaz yeniden getirildi. Ünal Çeviköz de Kamu Diplomasisinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olacak. Muharrem Erkek Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Gamze Akkuş İlgezdi Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Faik Öztrak getirildi. Genel Sekreterliğe Akif Hamzaçebi getirildi.

İŞTE O İSİMLER

Genel Sekreter: Akif Hamzaçebi

Parti Örgütü Ve Örgüt Yönetimi, Parti Sözcüsü: Bülent Tezcan

Arge-Bilim Yönetim ve Kültür Platformu: Fethi Açıkel

Basınla İlişkiler Ve Kurumsal İletişim: Tuncay Özkan

Bilgi Ve İletişim Teknolojileri: Onursal Adıgüzel

Dış İlişkiler- Öztürk Yılmaz

Doğa Hakları: Gülizar Biçer Karaca

Ekonomi Politikaları:Aykut Erdoğdu

Eğitim Politikaları: Lale Karabıyık

Halkla İlişkiler: Gamze Akkuş İlgezdi

Hukuk Politikaları: Muharrem Erkek

İdari ve Mali İşler: Haluk Koç

İnsan Hakları: Tekin Bingöl

İşçi Sendikaları- Meslek Odaları Ve Siviltoplum Kuruluşları: Veli Ağbaba

İşveren Sendikaları Ve Odalar: Çetin Osman Budak

Kamu Diplomasisi:Ünal Çeviköz

Sosyal Politikalar: Faik Öztrak

Yerel Yönetim Politikaları: Seyit Torun