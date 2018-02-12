Kurultay sonrası CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı da belli oldu. MYK'ya 5 yeni genel başkan yardımcılığı eklendi MYK üyeleri artık 18 kişiden oluşacak. Tuncay Özkan Basınla İlişkilerden Genel Başkan Yardımcısı oldu. Bülent Tezcan Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkanlık Yardımcısılığı'na Öztürk Yılmaz yeniden getirildi. Ünal Çeviköz de Kamu Diplomasisinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olacak. Muharrem Erkek Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Gamze Akkuş İlgezdi Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Faik Öztrak getirildi. Genel Sekreterliğe Akif Hamzaçebi getirildi.
İŞTE O İSİMLER
Genel Sekreter: Akif Hamzaçebi
Parti Örgütü Ve Örgüt Yönetimi, Parti Sözcüsü: Bülent Tezcan
Arge-Bilim Yönetim ve Kültür Platformu: Fethi Açıkel
Basınla İlişkiler Ve Kurumsal İletişim: Tuncay Özkan
Bilgi Ve İletişim Teknolojileri: Onursal Adıgüzel
Dış İlişkiler- Öztürk Yılmaz
Doğa Hakları: Gülizar Biçer Karaca
Ekonomi Politikaları:Aykut Erdoğdu
Eğitim Politikaları: Lale Karabıyık
Halkla İlişkiler: Gamze Akkuş İlgezdi
Hukuk Politikaları: Muharrem Erkek
İdari ve Mali İşler: Haluk Koç
İnsan Hakları: Tekin Bingöl
İşçi Sendikaları- Meslek Odaları Ve Siviltoplum Kuruluşları: Veli Ağbaba
İşveren Sendikaları Ve Odalar: Çetin Osman Budak
Kamu Diplomasisi:Ünal Çeviköz
Sosyal Politikalar: Faik Öztrak
Yerel Yönetim Politikaları: Seyit Torun
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Nasrettin Hoca hikayesi gibi eskisi neydi ki yenisi ne olsun? Eskiden ottu inek yedi çıkardı otun üstüne gübre oldu, gübreden ot çıktı inek yine yedi yine gübre oldu.
VAH ZAVALLI CHP NE HALLERE DÜŞTÜ AMA BİR DE ŞU VAR CHP NİN YAPTIĞI VATANA İHANTE HALA DESTEK VERİP OY ATANLARA MASUMLARI KANLARI O OY ATAN ELLERE BULAŞACAKTIR. ALLAH ISLAH ETSİN.
tip bir milli asi uretmesi gerek bu asi suya katilan chp genel merkezindeki icme sularina katip bu milli olmayanlari ancak öyle millilestiririz yoksa her yabanci gucle calisirlar.
Harika bi kadro ! tüm cello bello ları toplamışlar .
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