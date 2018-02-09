Kör müsün general?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan salı günü AK Parti grup toplantısında Suriye'de YPG'nin kontrolünde bulunan Münbiç'teki ABD askerlerinin varlığına işaret ederek "Hadi çıkın. Münbiç'e geleceğiz" mesajını vermişti. Erdoğan'ın mesajının ardından ABD'li üst düzey iki komutan Münbiç'i ziyaret etti. Suriye'de operasyon yapan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun en üst düzey komutanı Korgeneral Paul E. Funk ve özel operasyonlar komutanı Tümgeneral Jamie Jarrard, ABD basınını yanlarına alarak Münbiç'teki ABD askerleri ve Fırat Kalkanı güçlerinin karşısındaki YPG mevzilerini denetledi. Korgeneral Funk Münbiç'te ABD askerlerinin Türkiye'nin desteklediği Fırat Kalkanı'na bağlı ÖSO güçlerinin hemen karşısında yer alan mevzilerinde poz verdi.



'Karşılık veririz'



Burada bir de basına demeç veren Funk, şunları söyledi: Kimse yapamazken onlar Rakka'yı geri aldı. Bence bu onlara masada bir sandalye kazandırdı. Biz DEAŞ'ın kalıcı yenilgisinin sürmesini sağlama alma amac��yla bu bölgedeyiz. Funk, 'Türkiye'nin tehditlerinden çekinip çekinmediğine' ilişkin soruyu da "Benim iş tanımımda endişelenmek yok. Benim işim savaşmak. Bizi vurursanız, agresif şekilde karşılık veririz. Kendimizi savunacağız" şeklinde yanıtladı.

PKK izi görmemiş!



ABD'li komutanla el sıkışan Münbiç Askeri Konseyi sözcüsü Şervan Derviş, 'Biz tüm dünyanın düşmanı olan DEAŞ ile savaşıyoruz. Türkiye bize Afrin'de saldırıyor. Tabi ki DEAŞ'la savaşımızı minimize edip Afrin'de kendimizi savunmaya odaklandık' dedi. ABD'li General Jamie Jarrard ise New York Times'a, 'Onların PKK olduğunu söylüyorlar. Ama ben ilişkimiz süresince bunu gösterecek bir şey görmedim' ifadesini kullandı. Gazetenin muhabiri ise Derviş'in odasında dev bir Abdullah Öcalan posteri olduğuna dikkat çekti.



HER YERDEN O ÇIKIYOR!



ABD'li komutanın elini sıkıp, "Ben PKK izi görmüyorum" dediği Derviş'in YPG bayrağı ve Öcalan posterlerinin altında çok sayıda fotoğrafı var. Örgütün sözcülüğünü yapan Derviş, YPG ve PKK'ya yakın kanallara Suriye'nin farklı yerlerinden bağlanarak katılıyor. Batılı gazetecilerin 'etkili' bir sözcü dediği Derviş, örgütün birçok noktada kullandığı 'joker' isimler arasında yer alıyor. YPG'nin Derviş'i basının önüne çıkardığı ilk görev 2015'te getirildiği Burkan El Fırat (Fırat Volkanı) Güçleri'nin sözcülüğü oldu. Daha sonra ABD'nin Türkiye'den gelen tepkileri göğüslemek için YPG'ye isim değiştirerek kurdurduğu DSG'nin (Demokratik Suriye Güçleri) sözcülüğüne getirildi. Derviş son olarak terör örgütünün Münbiç'te kurduğu Münbiç Askeri Meclisi'nin sözcüsü yapıldı.