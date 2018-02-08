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10 Soruda Türkiye'nin vize hamlesi



10 SORUDA TÜRKİYE'NİN VİZE HAMLESİ
26 Mart'ta AB-Türkiye zirvesi var. Zirve öncesi Türkiye, vize muafiyetine yönelik çalışma planı belgesini Brüksel'e sundu. Türkiye'nin bu hamlesi AB'nin taahhütlerini yerine getirmediği mülteci anlaşması konusundaki tedirginliğini ortaya çıkardı.
  • 08 Şubat 2018, Perşembe 21:55
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