CHP Kurultayı'nın ikinci gününde CHP'nin en yetkili organı olan Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapıldı.

CHP Kurultayı'ndaki adayların hareketli mesaisinde tartışma yaratan bir olay yaşandı.





Gürsel Erol

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol parti yönetimine sert sözleriyle gündeme gelmişti. CHP kurultayı öncesi parti yönetimini topa tutan CHP'li Erol, "Kendimizi genel merkeze kapatmışız, oradaki odaları makam odası olarak kullanıyoruz ve kafamızı dışarı çıkarmıyoruz. Böyle bir siyaset yok" demişti.





Engin Özkoç

