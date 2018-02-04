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Kurultayı'nda yumruklar konuştu!

Kurultayı'nda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP 'un tuvalette “yumruklaştığı” öğrenildi.

CHP Kurultayında yumruklar konuştu!

Kurultayı'nın ikinci gününde CHP'nin en yetkili organı olan Parti Meclisi (PM) ile Yüksek üyelikleri için seçim yapıldı.

CHP Kurultayı'ndaki adayların hareketli mesaisinde tartışma yaratan bir olay yaşandı.


Gürsel Erol

CHP Tunceli parti yönetimine sert sözleriyle gündeme gelmişti. CHP kurultayı öncesi parti yönetimini topa tutan CHP'li Erol, "Kendimizi genel merkeze kapatmışız, oradaki odaları makam odası olarak kullanıyoruz ve kafamızı dışarı çıkarmıyoruz. Böyle bir siyaset yok" demişti.


Engin Özkoç

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  • 04 Şubat 2018, Pazar 19:32
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