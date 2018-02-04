;
Yol Durumu
  1. CHP Kurultayı'nda yumruklar konuştu!
  2. Erdoğan: PKK'nın yaklaşımı neyse CHP'nin yaklaşımı odur

Erdoğan açıkladı! İşte öldürülen terörist sayısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 935 oldu” dedi.

Erdoğan açıkladı! İşte öldürülen terörist sayısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan ziyareti öncesi 'da havalimanında konuştu. Konuşmasında önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı harekatına da değindi.

Erdoğan, Özgür Suriye Ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak yürüttüğü operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 935 olduğunu açıkladı.
Etiketler: , ,
  • 04 Şubat 2018, Pazar 18:53
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar