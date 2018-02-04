Erdoğan açıkladı! İşte öldürülen terörist sayısı

; 17 / 7 14 / 6 13 / 5 -1 / -15 15 / 6 20 / 8 12 / 7 19 / 13 -1 / -14 11 / 4 17 / 12 17 / 10 17 / 12 15 / 0 7 / -5 16 / 12 11 / -1 6 / -5 13 / 6 11 / 5 19 / 14 15 / 12 10 / 5 15 / 5 16 / 10 14 / 1 19 / 10 14 / 13 12 / 1 11 / -1 2 / -10 12 / 6 15 / 4 21 / 13 12 / 1 6 / -5 16 / 6 12 / -2 10 / 4 16 / 12 17 / 13 15 / 5 17 / 8 12 / 5 1 / -14 13 / 5 13 / 2 10 / 5 13 / 11 13 / 5 16 / 7 20 / 12 14 / 7 13 / 5 11 / 3 16 / 11 11 / 3 16 / 10 12 / 8 8 / -2 12 / 6 12 / 5 21 / 12 18 / 8 20 / 8 20 / 13 22 / 13 13 / 2 18 / 12 10 / 3 16 / 7 12 / 3 14 / 10 18 / 9 20 / 11 12 / 1 11 / 5 7 / -5 19 / 14 12 / 4 17 / 15 Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan ziyareti öncesi İstanbul'da havalimanında konuştu. Konuşmasında önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı harekatına da değindi.
Erdoğan, Özgür Suriye Ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak yürüttüğü operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 935 olduğunu açıkladı.
- 04 Şubat 2018, Pazar 18:53
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