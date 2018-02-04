Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na büyük şok
Niğdeli şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz’ün ağabeyi, cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek törene gönderdiği çelengi dereye attı.
Şehidin cenazesi, Adana'daki babaevinde helallik alınmasının ardından ilçeye bağlı Beyazkışlakçı köyüne getirildi. Köy mezarlığında düzenlenen cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de katıldı.
Şehidin ağabeyi Bekir Akagündüz, tören sonrası ''Teröristlere terörist demeyen şehit cenazesine çelenk göndermesin" diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun törene gönderdiği çelengi mezarlık yakınında bulunan dereye attı.
Etiketler: Niğde , şehit cenaze , CHP , PKK , Adana , Kemal Kılıçdaroğlu
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