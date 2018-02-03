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Sınır karakoluna hain saldırı!

Kilis'in Süngütepe Köyü'nden acı haber geldi. Süngütepe sınır Karakoluna teröristlerce tanksavarla saldırı düzenlendi

Sınır karakoluna hain saldırı!
Savaş hattında yer alan Süngütepe'deki Saatli Hudut Karakolu'na teröristlerce tanksavarla yapılan saldırıda 1 askerimiz olurken 1'i ağır 5 asker yaralandı.

Saldırı saat 14.00 sıralarında meydana geldi. eteğindeki Bölüğüne bağlı İlhami Hardal Piyade Hudut Karakolu'na tanksavar atışı ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda Burseya Dağı'nın eteklerinde yer alan eski adı Saatli Karakolu olan binanın nöbet kulesi isabet aldı.

Karakolda 6 asker yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirildi. Acil servisde yapılan tüm müdahaleye karşın 1 asker kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı 5 askerden 1'inin daha hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi 16:33
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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aferin aferin

amerikanın başından beri yapmak istediği bu .istese o silahları kullanamazlar hainler ama veren hain alan hain.ALLAH şehidimize rahmet etsin

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 03.02.2018 18:18
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