Sınır karakoluna hain saldırı!

Savaş hattında yer alan Süngütepe'deki Saatli Hudut Karakolu'na teröristlerce tanksavarla yapılan saldırıda 1 askerimiz şehit olurken 1'i ağır 5 asker yaralandı.
Saldırı saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Burseya Dağı eteğindeki Süngütepe Hudut Bölüğüne bağlı İlhami Hardal Piyade Hudut Karakolu'na tanksavar atışı ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda Burseya Dağı'nın eteklerinde yer alan eski adı Saatli Karakolu olan binanın nöbet kulesi isabet aldı.
Karakolda 6 asker yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirildi. Acil servisde yapılan tüm müdahaleye karşın 1 asker kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı 5 askerden 1'inin daha hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
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amerikanın başından beri yapmak istediği bu .istese o silahları kullanamazlar hainler ama veren hain alan hain.ALLAH şehidimize rahmet etsin
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