AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Felaket tellallarının ne dediğine kulak asmayın. Türkiye doğru yoldadır, doğru istikamettedir. Bir yandan terör örgütlerine, içeride ve dışarıda o terör örgütlerinin işbirlikçilerine karşı amansız mücadele verirken diğer yandan da milletimizin hak ettiği hizmetleri yapa yapa geliyoruz." dedi.

Yıldırım, partisinin Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, Kuvayımilliye şehri Balıkesir'deki vatandaşlarla bir araya geldiğini söyledi.

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, "AK Parti siyasetinin neferleri olarak her buluşmamızda, her kongremizde bu güzel ülkeye, bu yüce millete hizmet aşkımızı tazeliyoruz. Bu aşkla Türkiye'nin her köşesindeyiz. Biz bu cennet vatanın her karış toprağına sevdalıyız, her bir insanına muhabbetle bağlıyız." diye konuştu.

AK Parti siyasetinin insanı merkeze aldığını belirten Yıldırım, "Bu yola çıkarken ne dedik 'İnsanı yücelt ki devlet yücelsin. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' İşte bu ilke, bu prensiptir ki üç kıtada cihana hükmeden ecdadımızı 600 yıl payidar etmiştir, Osmanlı yapmıştır. Bizim siyasetimiz adaleti, vicdanı, merhameti, hakkaniyeti vazgeçilmez değer olarak kabul eder. Bizim siyasetimiz darda olanı, zorda olanı zalime karşı mazlumu korumayı esas alan bir siyasettir." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir milletin, hiçbir ülkenin düşmanı değiliz. Her insana, her topluluğa gönlümüz, dostluğumuz açık." diyen Yıldırım, milletin, 15 yıldır Türkiye'nin yönetimini ak kadrolara emanet ettiğini, Türkiye'nin daha ileri gitmesi, güzel hizmetlerle buluşması için milletle el ele vererek dünyada örneği görülmeyen başarıya imza attıklarını söyledi.

Yıldırım, bu başarının arkasında 81 milyon vatan evladının eksilmeyen, sürekli artan duası ve desteği ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının payı olduğunu dile getirdi.

"ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE DÜNYANIN EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKESİ TÜRKİYE"

Dünyanın en büyük ekonomilerinde bile zayıflık yaşanan bir dönemde Türkiye'nin rekor üstüne rekor kırdığını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam ettti:

"Üçüncü çeyrekte dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi Türkiye'dir. Türkiye'ye de birincilik yakışır. Bugün ülkemizde var olan güven ve istikrarla ülkemizin 2023, 2053, 2071 hedeflerini gerçekleştirmek adına kararlı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda bunu ekonomik göstergeler, sonuçlar ortaya koyuyor. İş adamlarımıza, üreticilerimize, ihracatçılarımıza güveniyoruz, onlara öz güven kazandırıyoruz. Vatandaşımızın önündeki bütün engelleri kaldıra kaldıra bugünlere geldik. Üretimin önünü açtık. Türkiye'nin büyümesinin önündeki engelleri kaldırdık. Türkiye'nin önündeki engellerden en büyüğü tutuculuktu, ağır bürokrasiydi, bürokratik oligarşiydi. Bütün bu engellemeleri ortadan kaldırdık. Türkiye'yi 15 yıl içinde üç kat büyüttük."



"2017 YILINA GÖRE 2018'DE DE İHRACATIMIZ ARTIYOR"

Türkiye'nin 2002'de yalnızca 36 milyar dolar tutarında ihracat yaptığını, o dönemde IMF'den borç dilenmek için kapı kapı dolaşan bir Türkiye olduğunu söyleyen Yıldırım, "2017 şubat-aralık dönemi ile 2018 ocak ayı döneminde rakamlara bakıyoruz, 12 ayda Türkiye 36 milyar dolardan 158 milyar dolara ihracata çıkmış. İşte Türkiye'ye yakışan bu. 2017 yılına göre 2018'de de ihracatımız artıyor. Bu senenin ilk ayında ihracatımızda yüzde 16'dan fazla artış var. Hamdolsun memleketin bereketini Mevlam gün geçtikçe artırıyor. Felaket tellallarının ne dediğine siz kulak asmayın. Türkiye doğru yoldadır, doğru istikamettedir. Bir yandan terör örgütlerine, içeride ve dışarıda o terör örgütlerinin işbirlikçilerine karşı amansız mücadele verirken diğer yandan da milletimizin hak ettiği hizmetleri yapa yapa geliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Binali Yıldırım, 15 yıl içinde bütçeyi 6 kat büyüttüklerini anlatarak, "Türkiye'nin 2002'deki toplam bütçesi 120 milyar liraydı. 2018'de yalnızca sağlık bütçesi bile 127 milyar lira. Sağlık bütçesi bile tek başına 2002'deki bütçeden daha büyük. Eğitim bütçesi 134 milyar. O bile 2002 bütçesinin tamamından daha büyük. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görmek için bu rakamlara bakmak bile yeter." dedi.

"EKONOMİYE GÜVEN 10 PUAN DAHA YÜKSELDİ"

AK Parti iktidarlarından önce Türkiye'de ihracat yapan yalnızca 12 il bulunduğunu, bugün 81 ilde ihracat yapıldığını belirten Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ekonomiye güven 2018 ocak ayında 2017 aralık ayına göre 10 puan daha yükseldi, yüzde 95'ten 105'e çıktı. Nereden nereye. Çiftçimizin, köylümüzün, işçimizin, emeklimizin hep yanında olduk. Tarımsal destekleri 15 yılda tam 7 kat artırdık. 2002'de Türkiye'nin 1 yıllık tarımdan elde ettiği gelir 37 milyar liraydı. 2016'da bu rakam 162 milyar liraya çıktı. 15 yıl önce Türkiye tarım üretiminde Avrupa'nın dördüncü ülkesiyken bugün bir numarası oldu. Birinci ülkesi konumuna yükseldi.

Geçtiğimiz yıl gübrede KDV'yi kaldırdık. Mazot desteğini ilk defa iktidarımızda uygulamaya soktuk. 2018'de mazot desteğini daha da artıracağız. Deponun yarısı sizden, yarısı bizden inşallah. Tarım ihracatımız 15 yılda 4 kat arttı. Bunlar nasıl oldu? Öyle durup dururken, boş boş konuşurken olmadı. Bir yandan vesayetle darbecilerle kumpasçılarla terörle mücadele derken diğer yandan milletimizin yıllardır hasret kaldığı hizmetleri yapa yapa bugünlere geldik. 'Bu ülkenin sahibi millet değil benim.' diyen vesayet örgütleriyle göğüs göğüse mücadele ederek bugünlere geldik."

PYD'NİN ZULMÜNÜ GÖRMEZDEN GELİYORLAR

Bazı sözüm ona insan hakları örgütleri; PYD, PKK, DEAŞ, bunların Afrin bölgesinde yaptığı zulümleri, katliamları, işkenceleri görmezden geliyor ve Türkiye'ye nasihat ediyorlar. 'Aman sivil katliamlar olmasın.' Sivil katliamı kim yapıyor Harekat 15'inci gününde, Afrin bölgesinden Kilis'e, Hatay'a, Reyhanlı'ya, Kırıkhan'a 90'dan fazla roket geldi. Sivil vatandaşlarımız hayatını kaybetti, 100'den fazla yaralımız oldu. Sivillerin zarar gördüğü tek ülke varsa o da Türkiye'dir.