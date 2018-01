Teröriste PR operasyonu

ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturma projesi kapsamında silahlandırdığı teröristler için Amerikan medyasında yoğun bir imaj ve PR çalışması başladı. New York Times gazetesi, terör örgütü YPG'nin sözde kadın komutanlarından Nujin Derik'e bir yazı yazdırarak, PKK'nın uzantısı YPG'yi "terör örgütü" olarak değil, bir "sivil toplum" ve "kadın hareketi" gibi gösterdi. Terörist Derik, The New York Times'ta kaleme aldığı makalede, kendilerini "demokrasi inşa eden siyasi hareket" gibi gösterirken, Türkiye'ye de çirkin ithamlarda bulundu.

Trump yönetimine çağrı yapıp, "Türkiye'yi durdurun yoksa herşeyimizi kaybedeceğiz" diye ağlayan terörist kadın, binlerce kayıp verdiklerini ve böyle devam ederse işgal ettikleri toprakları tek tek kaybedeceklerini kaydetti. Batı'ya şirin görünmek için Türkiye'yi aşırı gruplarla işbirliği yapmakla suçlayan terörist Nujin Derik, Asur, Ermeni, Hıristiyan ve Yezidi cemaatler ciddi tehdit altında. Türkiye'nin uçakları çocukları ve sivilleri öldürüyor, köylerimizi yok ediyor." iftirasını da attı.

ABD ve Batı'yı, Afrin'deki Zeytin Dalı harekatından dolayı Türkiye'yi kınamadıkları için de eleştiren terörist sözde komutan, Özgür Suriye Ordusu'nu da (ÖSO) hedef aldı.

YPG terör örgütüne PR çalışması kapsamında yazı yazdırılan terörist Derik, "Dünya, demokrasiyi, çevreyi korumayı ve kadın özgürlüğünü savunan Kürt özgürlük hareketinin yani bizim terörist olduğumuza inanmaya gerçekten istekli mi?" diye yazarak da bu imaj çalışmasına katkıda bulundu.

Derik aynı zamanda, Washington'un NATO müttefiki Türkiye'ye, Kürt bölgesinde uçuşa yasak bölge baskısı yapmasını da istedi.