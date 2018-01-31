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Hatay'ın ilçesine terör örgütü /'li teröristlerce 'den roket atıldı. Atılan roket bir eve düşerken, evde bulunan 17 yaşındaki bir genç kız hayatını kaybetti.

Reyhanlıya roketli saldırı!

Terör örgütü YPG- kontrolündeki 'nin Afrin bölgesinden atılan roketlerden biri Hatay'ın ilçesindeki bir eve düştü. Saldırıda 17 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Zeytin Dalı Harekatı"nı yürüttüğü Suriye'nin Afrin bölgesinden teröristler tarafından atılan roketlerden biri Reyhanlı ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bir eve isabet etti. Saldırıda Fatoş Avlamak (17) adlı kız çocuğu hayatını kaybetti. 1 kişi de ayağından yaralandı.

Saldırının ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri roketlerin düştüğü yerlerde incelemelerini sürdürüyor.
Öte yandan, teröristlerin attığı roketlerden birisinin boş bir araziye düştüğü belirtildi.

Dün de Reyhanlı ve Kilis'e çok sayıda düzenlenmişti. Saldırılarda can kaybı yaşanmamıştı.

Bu arada Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı 20 Ocak'tan bu yana Kilis'e 20 roket atıldı, biri Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba 11:14
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