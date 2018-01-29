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Afrin yolunu açan Burseya operasyonunda ’liler böyle yakalandı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kuzeydoğusunda /'dan ele geçirilen stratejik önemdeki 'nda Türk Silahlı Kuvvetleri () ve (), ileri güvenlik ve tahkimat çalışmalarına başladı. Tarihi operasyonun en kritik noktalarından biri olan Burseya Dağı’ndaki operasyon anından ise yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. İşte onlarca askerinin yer aldığı görüntülerde ’li teröristlerin canlı yakalandığı o anlar…

Afrin yolunu açan Burseya operasyonunda YPG’liler böyle yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 'nın ele geçirildiği, bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ BURSEYA'DAN SİVİLLERİ HEDEF ALIYORDU
Genelkurmay Başkanlığından Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Bugün saat 14.30 sıralarında TSK ve desteklediği 'nun Burseya (Barşah) Dağı'nı ele geçirdiği ifade edilen açıklamada, halen bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, hava harekatı, taarruz helikopterleri, silahlı insansız hava araçları ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen harekatın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği kaydedildi. , Burseya Dağı'nın hem il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyordu.

TARİHİ OPERASYONUN EN KRİTİK NOKTASIYDI BURSEYA DAĞI
Terör örgütü /'nin en kritik noktalarından biri olan ve 'Küçük Kandil' adıyla anılan dağın zirvesine Zeytin Dalı Harekâtı'nın 9'uncu gününde Türk bayrağını dikti. Tünel ve dehlizlerle desteklenen, keskin nişancılarla tuzaklanan dağı cansiperane bir mücadelenin ardından dün 14.30 sıralarında ele geçiren Türk askerleri ile mensupları, tanklarla birlikte Burseya Dağı'nın zirvesine ulaştı.

YPG'LİLER BÖYLE YAKALANDI
Tarihi operasyonun en kritik noktalarından biri olan Burseya Dağı'ndaki operasyona ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Onlarca ler askerinin görüldüğü videoda sıcak çatışma anları yer alıyor. Video kaydının finalinde ise canlı yakalanan 'liler var.

Burseya Dağı'nda canlı ele geçirilen YPG'liler anbean böyle görüntülendi.
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 11:03
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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vatandaş vatandaş

hey koca ABD bunlarlamı deaşe karşı ittifak yapıyorlar.buradan birşey söyleyelim.bunu zamanında söylemişlerdi de inanmamışlardı.ÇANAKKALE GEÇİLMEZ DENİYORSA GEÇİLMEZ.TÜRK VERDİĞİ SÖZÜ TUTAR.YERİ GELDİMİ 276 KG BOMBAYIDA GEDİĞİNE KOYAR.BU BÖYLE BİLİNE.KULAĞINIZI AÇIN VEDE DÖRT GÖZLE DİNLEYİN.1918 DEN 2018 ZE YÜZ YIL GEÇTİ DEĞİLMİ.ŞU TÜRKLER YÜZYILDA BİR KABINA SIĞMIYORLAR.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.01.2018 17:44
T&#252;rkiyem Türkiyem

Sınırlarımızı bunlar gibi 3-5 çapulcuya teslim mi edecektik? Sırada Membiç Allahın izniyle

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 29.01.2018 13:01
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