Afrin yolunu açan Burseya operasyonunda YPG’liler böyle yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya Dağı'nın ele geçirildiği, bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ BURSEYA'DAN SİVİLLERİ HEDEF ALIYORDU

Genelkurmay Başkanlığından Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Bugün saat 14.30 sıralarında TSK ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun Burseya (Barşah) Dağı'nı ele geçirdiği ifade edilen açıklamada, halen bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, hava harekatı, taarruz helikopterleri, silahlı insansız hava araçları ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen harekatın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği kaydedildi. Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyordu.

TARİHİ OPERASYONUN EN KRİTİK NOKTASIYDI BURSEYA DAĞI

Terör örgütü PKK/PYD'nin en kritik noktalarından biri olan ve 'Küçük Kandil' adıyla anılan dağın zirvesine Zeytin Dalı Harekâtı'nın 9'uncu gününde Türk bayrağını dikti. Tünel ve dehlizlerle desteklenen, keskin nişancılarla tuzaklanan dağı cansiperane bir mücadelenin ardından dün 14.30 sıralarında ele geçiren Türk askerleri ile ÖSOmensupları, tanklarla birlikte Burseya Dağı'nın zirvesine ulaştı.

YPG'LİLER BÖYLE YAKALANDI

Tarihi operasyonun en kritik noktalarından biri olan Burseya Dağı'ndaki operasyona ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Onlarca Türk özel kuvvetler askerinin görüldüğü videoda sıcak çatışma anları yer alıyor. Video kaydının finalinde ise canlı yakalanan YPG'liler var.

Burseya Dağı'nda canlı ele geçirilen YPG'liler anbean böyle görüntülendi.



