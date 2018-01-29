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CNN: Menbic'ten çekilmeyecek

'nın 'li teröristlerin elindeki Menbic'ten askerlerini çekmesini istediği Washington yönetimi, pozisyonunu değiştirmedi.

CNN: ABD Menbicten çekilmeyecek

ve arasındaki gerilim, zirveye tırmanacak. CNN International, Washington yönetiminin Menbic'ten çekilmeyeceğini özel haberiyle duyurdu.

'nın talebine olumsuz yanıt veren ABD, Fırat Nehri'nin batısındaki şehirde 'li teröristlerle işbirliği yapıyor.

ABD Merkez Komutanlığı'nın bir numarası General Joseh Votel, Menbic'ten ayrılmayı düşünmediklerini söyledi.

Türkiye sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Menbic'e YPG'liler 2016 yazında yerleşti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumartesi günü yaptığı açıklamada "Bir terör örgütüyle ABD'nin bağını koparması gerekiyor. Ve onlara da tamamen silahı bıraktırması gerekiyor. Kendi verdikleri silahları geri alması gerekiyor. 'ten derhal çekilmeleri gerekiyor" demişti.

ABD, terör örgütü IŞİD'i bölgeden çıkarmak için terör örgütü 'nın uzantısı YPG'lilerle birlikte cephe kurdu. Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen YPG'ye binlerce TIR'dan oluşan silah yardımı yaptı.

Türkiye, 20 Ocak'ta YPG'nin en batıda elinde tuttuğu Afrin'i teröristlerden temizlemek için Zeytin Dalı harekâtını başlattı.
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 11:20
YORUMLAR 8 yorum yapıldı

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MAHO MAHO

Tam fırsat bu fırsat pkk lı zavallılarla birlikte amerikalı zavallıları da vuralım gebersinler. Vesselam

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.01.2018 15:22
izlenimler izlenimler

BABIL KRALI seytanyahu ve Köpekleri ABDoglar ve ABDomuzlari Atar ve Toplar damarlardaki ---> Kuduz köpek ve Domuz gribi Mikroplardir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.01.2018 15:07
vtnds vtnds

iyi ya hadi gari abd gorecez sizi munbicde ,gazamiz mubarek olsun,.gomulecek arazi cok,.!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.01.2018 14:53
hgxy hgxy

amerika almanya israilin teröristleri hainlikten vazgecmezler .

Aynı Görüşte misiniz?
evet11
hayır0
cevapla 29.01.2018 13:17
aferin aferin

HZ.MUHAMMEDİN askerleri geri döndü yeryüzü mazlumların koruyucusu ve savunucusu ALLAH yar ve yardımcınz olsun düğününüz hayırlı olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet12
hayır0
cevapla 29.01.2018 12:32
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