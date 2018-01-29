Türkiye ve ABD arasındaki gerilim, zirveye tırmanacak. CNN International, Washington yönetiminin Menbic'ten çekilmeyeceğini özel haberiyle duyurdu.
Ankara'nın talebine olumsuz yanıt veren ABD, Fırat Nehri'nin batısındaki şehirde YPG'li teröristlerle işbirliği yapıyor.
ABD Merkez Komutanlığı'nın bir numarası General Joseh Votel, Menbic'ten ayrılmayı düşünmediklerini söyledi.
Türkiye sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Menbic'e YPG'liler 2016 yazında yerleşti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumartesi günü yaptığı açıklamada "Bir terör örgütüyle ABD'nin bağını koparması gerekiyor. Ve onlara da tamamen silahı bıraktırması gerekiyor. Kendi verdikleri silahları geri alması gerekiyor. Münbiç'ten derhal çekilmeleri gerekiyor" demişti.
ABD, terör örgütü IŞİD'i bölgeden çıkarmak için terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'lilerle birlikte cephe kurdu. Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen Pentagon YPG'ye binlerce TIR'dan oluşan silah yardımı yaptı.
Türkiye, 20 Ocak'ta YPG'nin en batıda elinde tuttuğu Afrin'i teröristlerden temizlemek için Zeytin Dalı harekâtını başlattı.
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Tam fırsat bu fırsat pkk lı zavallılarla birlikte amerikalı zavallıları da vuralım gebersinler. Vesselam
BABIL KRALI seytanyahu ve Köpekleri ABDoglar ve ABDomuzlari Atar ve Toplar damarlardaki ---> Kuduz köpek ve Domuz gribi Mikroplardir.
iyi ya hadi gari abd gorecez sizi munbicde ,gazamiz mubarek olsun,.gomulecek arazi cok,.!
amerika almanya israilin teröristleri hainlikten vazgecmezler .
HZ.MUHAMMEDİN askerleri geri döndü yeryüzü mazlumların koruyucusu ve savunucusu ALLAH yar ve yardımcınz olsun düğününüz hayırlı olsun
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