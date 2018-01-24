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'li teröristler böyle yakalandı! Şoka girdiler

'nın bölgeyi terör örgütlerinden arındırmak için başlattığı ndan yeni kareler düştü. Azez'in kuzeyinde yer alan ve güvenlik gerekçesiyle yerini açıklayamadığımız bölgede dün düzenlenen operasyonda çok sayıda terörist ele geçirildi.

TSK'nın özel birlikleri 'li teröristlerin bulunduğu mevzilere nokta herekatı düzenleyip hainleri kıs kıvrak yakaladı. Ele geçirilen teröristlerin aciz durumu fotoğraflarla ortaya çıktı.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba 12:20
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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zonguldaklı zonguldaklı

bunları teslim alıp bu milletin helal vergileriyle hapishanelerde bakmayalım vurun gitsin piç kuruları

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 24.01.2018 14:34
Karahanli Karahanli

Sunlarin tipene bakarmisin ?Insandan baska herseye benziyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 24.01.2018 12:50
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