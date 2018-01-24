TSK'nın bölgeyi terör örgütlerinden arındırmak için başlattığı Zeytin Dalı harekatından yeni kareler düştü. Azez'in kuzeyinde yer alan ve güvenlik gerekçesiyle yerini açıklayamadığımız bölgede dün düzenlenen operasyonda çok sayıda terörist ele geçirildi.
TSK'nın özel birlikleri PYD'li teröristlerin bulunduğu mevzilere nokta herekatı düzenleyip hainleri kıs kıvrak yakaladı. Ele geçirilen teröristlerin aciz durumu fotoğraflarla ortaya çıktı.
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bunları teslim alıp bu milletin helal vergileriyle hapishanelerde bakmayalım vurun gitsin piç kuruları
Sunlarin tipene bakarmisin ?Insandan baska herseye benziyor.
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