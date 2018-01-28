Yakalanan terörist Türk askerine verin diye yalvardı

Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgedeki teröristler teker teker temizlenirken, yakalanan teröristlerin görüntüleri de sosyal medyada paylaşılıyor.

TÜRK ASKERİNİN VİCDANINDAN MEDET UMDU

Bu görüntülerden biri de Afrin'in kuzeybatısındaki Ali Bekki köyünde yakalanan PKK/YPG'li bir teröristin ÖSO güçlerinin elinde linç edilmek üzere götürülürken Türk askerinin vicdanından medet umduğu anlar.