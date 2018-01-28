Yakalanan terörist Türk askerine verin diye yalvardı

Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgedeki teröristler teker teker temizlenirken, yakalanan teröristlerin görüntüleri de sosyal medyada paylaşılıyor.
TÜRK ASKERİNİN VİCDANINDAN MEDET UMDU
Bu görüntülerden biri de Afrin'in kuzeybatısındaki Ali Bekki köyünde yakalanan PKK/YPG'li bir teröristin ÖSO güçlerinin elinde linç edilmek üzere götürülürken Türk askerinin vicdanından medet umduğu anlar.
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neden turk askerine teslim edin diyor cunki ozgur suriye ordusu bunu dogduguna pisman edecek bunu iyi bilir hain
turk askerini istiyor cunku biliyor kendisi ki turk askeri merhametlidir ondan yalvariyor. ah demek can tatliymis ha? bunu tutacan bulbul gibi konusturacan cehnem köpegi kafirlerin kafiri dinsiz imansiz pislik.
işte bütün dünya görsün ,türk askerinin ne sevecen merhametli olduğunu ,ama ben diyorumki zalime acımayalım ,şırıngayla kan alalım bunlardan
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