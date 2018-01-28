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Yakalanan ' askerine verin' diye yalvardı

Zeytin Dalı Harekatı'nda 'nun yakaladığı , askerlerine teslim edilmek için ağladı.

Yakalanan terörist Türk askerine verin diye yalvardı

Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgedeki ler teker teker temizlenirken, yakalanan teröristlerin görüntüleri de sosyal medyada paylaşılıyor.

TÜRK ASKERİNİN VİCDANINDAN MEDET UMDU
Bu görüntülerden biri de Afrin'in kuzeybatısındaki Ali Bekki köyünde yakalanan /'li bir teröristin güçlerinin elinde linç edilmek üzere götürülürken askerinin vicdanından medet umduğu anlar.
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  • 28 Ocak 2018, Pazar 11:09
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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memo memo

neden turk askerine teslim edin diyor cunki ozgur suriye ordusu bunu dogduguna pisman edecek bunu iyi bilir hain

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.01.2018 18:19
tesa tesa

turk askerini istiyor cunku biliyor kendisi ki turk askeri merhametlidir ondan yalvariyor. ah demek can tatliymis ha? bunu tutacan bulbul gibi konusturacan cehnem köpegi kafirlerin kafiri dinsiz imansiz pislik.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.01.2018 18:10
acıdık bela oldunuz, acıdık bela oldunuz,

işte bütün dünya görsün ,türk askerinin ne sevecen merhametli olduğunu ,ama ben diyorumki zalime acımayalım ,şırıngayla kan alalım bunlardan

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 28.01.2018 17:09
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