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Afrin'den sonra sınırına kadar temizlik sürecek

, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda terör operayonlarının geleceğine değindi, sınırına kadar operasyonların süreceğine işaret etti.

Afrinden sonra Irak sınırına kadar temizlik sürecek

Harekatı Afrin'de büyük bir titizlikle devam ediyor. Her gün yeni bir kolun açıldığı operasyonda hızlı ilerleyiş devam ediyor. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda terör operasyonlarının gidişatına ışık tuttu.

Erdoğan, Afrin'den sonra ve sınırına kadar bölgenin terörden arındırılacağına işaret etti.

"IRAK SINIRINA KADAR"
Sınırlarını terörden arındırarak bölge refahını artırmayı ve terörden arındırmayı hedefleyen Türkiye, Afrin'in ardından Münbiç'e de operasyon yapmayı hedefliyor. Afrin'den önce de çokça kez dile getirilen Münbiç konusu, bugün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda da görüşüldü.

Erdoğan'dan Trump ve Münbiç açıklaması...

Cumhurbaşkanı Rece Tayyip Erdoğan terör operasyonlarının devamına ilişkin "Zeytin Dalı Operasyonumuzu hedeflerine ulaşana kadar sürdüreceğiz. Ardından Münbiç'i, bize söz verildiği şekilde teröristlerden arındıracağız. Kimse bundan rahatsız olmasın çünkü Münbiç'in gerçek sahipleri bu teröristler değil oradaki Arap kardeşlerimizdir. Sonra da Irak sınırına kadar, hiçbir terörist bırakmayana kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz." dedi.

FIRAT'IN ETRAFI TEMİZLENECEK
Daha önce Fırat'ın Batısı, Doğusu şeklinde uyarılan / unsurları, tüm uyarılara rağmen çağrılara kulak asmamış, bölgede konuşlanma faaliyetlerini ABD öncülüğünde devam ettirmişti.

Erdoğan: Kıpırdayamaz hale gelecekler!

7'inci gününe girilen Zeytin Dalı Harekatı'nın en büyük amacı, teröristlerin konuşlandığı ve üs haline getirip eylemleri planladığı, düzenlediği bu bölgeyi terörden arındırarak kendi "güvenli bölge"mizi kendimiz oluşturmak.

Bu amaç uğruna Fırat Kalkanı ile başlayan operasyon, Zeytin Dalı ile devam ettirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamaları ile Münbiç ve Irak sınırına kadar uzanan bölgenin de temizlenerek terörden arındırılacağı kesinleştirildi.
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  • 26 Ocak 2018, Cuma 12:49
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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mehmet ugur mehmet ugur

iste gazi baskomutan, chp kuduruyor

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evet0
hayır0
cevapla 26.01.2018 17:06
polatb polatb

bu kadar yeter abd ültimatom la son uyarıyı vermek lazım .SAVAŞ SEBEBİDİR.savaş açmalıyız

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.01.2018 16:22
Mustafa Mustafa

Millet olarak isteğimiz bütün sınırımızı teröristlerden temizleyeceğiz İnşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 26.01.2018 16:16
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