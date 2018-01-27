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Erdoğan: Kıpırdayamaz hale gelecekler!

26 Ocak 2018, Cuma
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Çok yakın zamanda terör örgütü kıpırdayamaz hale getirilecektir" dedi.
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