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'de büyük yalan! Bu kez fena yakalandılar

Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamaya çalışan terör örgütü destekçileri, 'nın dışında çekilmiş fotoğraflarını yeni yalanlarına alet ediyor.

Afrinde büyük yalan! Bu kez fena yakalandılar

Terör örgütü /, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (), 'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı dan karalamak için 'nın görsellerini kullanırken, AA fotoğraf yarışmasında 2016'da birinci olan fotoğrafın da Afrin'de çekilmiş gibi servis edildiği ortaya çıktı.

Twitter'da "Afrin'de rehin alınan Türk askerleri" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın AA tarafından çekildiği ve 3 Mart 2014'te DEAŞ'ın 'ta idam ettiği 20 askere ait olduğu belirlendi.

Yine Twitter'da "Terörist Türkiye, Afrin'i kurtarın" etiketiyle paylaşılan yaralı çocukların yer aldığı iki AA fotoğrafından birinin 11 Ekim 2016'da, diğerinin ise 11 Temmuz 2016'da Rus hava saldırısında Halep'te yaralanan çocuklara ait olduğu tespit edildi.

Terör örgütüne yakın hesaplar, yalnızca AA muhabirlerinin çektiği fotoğraflarla kara propaganda yapmakla kalmadı, AA İstanbul Photo Awards fotoğraf yarışmasında birinci olan fotoğrafı da yine Afrin'de çekilmiş gibi paylaştı.

AA İstanbul Photo Awards 2016'da Abd Doumany'nin "li çocukların yardım çığlığı" ismiyle birinci olan Suriye'de çektiği yaralı çocuk fotoğrafı, örgüte yakın hesaplar tarafından "Afrin düşmeyecek ve kazanacak" yorumuyla paylaşıldı.

AA'nın, TSK'yı ve Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için başlatılan kampanyada kullanılan görsellerin farklı yer ve zamanlarda çekildiğini ortaya çıkarmasıyla terör örgütüne yakın hesaplar çıkmaza girmiş ve rastgele buldukları internet sitelerinden görseller kullanmaya başlamıştı.

Bu kapsamda terör örgütü destekçileri, bir tır şirketinin tanıtım kataloğunda yer alan fotoğrafı paylaşmaktan çekinmemişti.

Sosyal medyada Zeytin Dalı Harekatı'nı karalama amacıyla paylaşılan çok sayıda fotoğrafın, harekatla hiçbir ilgisi olmadığı ispatlanmıştı.
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  • 26 Ocak 2018, Cuma 12:58
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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MKA MKA

Kim inanır buna TABİBLER BİRLİĞİ ve CHP içindeki HDP liler

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.01.2018 14:41
fırat23 fırat23

haçlılara köpeklik etmeyi onur sayan bir örgütten başka bir şey beklenir mi?

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 26.01.2018 13:51
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