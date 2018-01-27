Yol Durumu

Erdoğan'dan Trump ve Münbiç açıklaması...

26 Ocak 2018, Cuma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün 7. gününe giren Zeytin Dalı operasyonumuzu hedeflerimize ulaşana kadar sürdüreceğiz. Münbiç'i teröristlerden arındıracağız. Sonra da Irak sınırına kadar hiçbir terörist bırakmayana kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Her kim terörizme karşı ise kendisini bu mücadelede bizim yanımızda olmalarını isteriz." dedi.
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