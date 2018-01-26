"Zeytin Dalı" ile teröristlerden temizlenen köylerine döndüler

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de köyleri teröristlerden arındırmaya devam ediyor. Yoğun çatışmaların yaşandığı Adamanlı köyünün teröristlerden kurtarılmasının ardından evlerine dönenlere gıda malzemesi dağıtan Mehmetçik, vatandaşları sağlık kontrolünden geçirdi. Köyün teröristlerden temizlenmesini sağlayan birliğin komutanı, kendisine teşekkür eden köylülere, "Bizler sizler için buradayız. Sizler bizlerin emanetisiniz. Biz burada Türk Silahlı Kuvvetleri olarak emanetimizi sonuna kadar koruyacağız." dedi.

TSK tarafından hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütülen harekat kapsamında, terör hedefleri vurulmaya devam ediliyor.

AA ekibi, TSK destekli Özgür Suriye Ordusu tarafından terör örgütü PYD/PKK üyelerinden yeni arındırılan Adamanlı köyünü görüntüledi.

Sınıra 3 kilometre mesafedeki köy, yoğun çatışmaların ardından teröristlerden temizlendi. Çatışmalar sırasında Özgür Suriye Ordusu'ndan 5 asker yaralandı, PYD/PKK üyesi 30 terörist etkisiz hale getirildi.

"BİZE HER ŞEYİ SAĞLIYORLAR"

Yoğun yağış nedeniyle yolları çamurla kaplanan köyde, evlerdeki çatışma izleri göze çarpıyor. Teröristlerin zor kullanarak girdikleri evlerde birçok mevzi oluşturup duvarlarda açtıkları deliklerden TSK unsurlarına saldırdığı köyün Mehmetçik tarafından örgüt mensuplarından temizlemesinin ardından bazı aileler de evlerine döndü.

Mehmetçik evlerine dönen ailelere gıda yardımında bulunurken, askeri doktorlar köy sakinlerini sağlık kontrolünden geçirdi.

Köyün teröristlerden temizlenmesinin ardından evine yeniden kavuşan 70 yaşındaki Hüseyin Bilal Seyidu, TSK mensuplarına teşekkür etti.

Terör örgütü üyelerinin olduğu dönemde evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Seyidu, zor günler geçirdiklerini belirtti. TSK'nin köylerine geldiğini duyduktan sonra hemen döndüklerini belirten Seyidu, "Duyduk ki Türkiye gelmiş, ben de Türkiye'nin yeğeniyim, keyiflendim hemen evime döndüm. Çok memnunuz. Bize her şeyi sağlıyorlar. Keyfimiz yerinde." diye konuştu.

"BİZLER SİZLER İÇİN BURADAYIZ"

Köyün teröristlerden temizlenmesini sağlayan birliğin komutanı da aileleri ziyaret etti.

Sohbet ettiği ailelerin sorunlarını dinleyen birlik komutanı albay, "Bizler sizler için buradayız. Sizler bizlerin emanetisiniz. Bir sıkıntınız olduğunda, yemek, ilaç, giyecek gibi, mutlaka haberimiz olsun. Biz burada Türk Silahlı Kuvvetleri olarak emanetimizi sonuna kadar koruyacağız. Güzel şeyler olacak Allah'ın izniyle." ifadelerini kullandı.