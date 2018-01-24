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Teröristlerden camiye alçak saldırı!

Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'lı teröristler tarafından 'teki bir camiye roketli saldırı yapıldı. Vali Tekinarslan: "'den atılan roket namaz esnasında ne isabet etti, yaralılar var. Akşam namazını kılmakta olan biri Türk, biri Suriyeli olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetmiştir"

Teröristlerden camiye alçak saldırı!

Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'lı teröristler tarafından 'teki bir camiye roket saldırısı düzenlendi.

Alınan ilk bilgilere göre, kent merkezindeki 'ne saat 18.10 sıralarında atılan roket isabet etti. Bu sırada camide bulunan cemaatten yaralananlar oldu. Olay yerine sevk edilen emniyet güçlerinin çevre güvenliğini almasının ardından sonra yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Teröristlerden camiye alçak saldırı!

Kilis Valiliğinden, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensupları tarafından Kilis kent merkezine yönelik roketli saldırılarda ölenlerin sayısının 2'ye yükseldiği bildirildi.

Tekinarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yatsı namazı sırasında kent merkezine 2 roket atıldığını bunlardan birinin Çalık Camisi'ne isabet ettiğini söyledi.


Bu sırada camide namaz kılanların bulunduğunu ifade eden Tekinarslan, "15 kadar cemaatimizden 8'i yaralandı. Bunlardan 6'sının durumu iyi. Ağır yaralanan 2 vatandaşımızından birini kaybettik. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

PYD/PKK'dan Kilis'e hain saldırı

Diğer roketin de caminin yakınındaki bir eve düştüğünü anlatan Tekinarslan, burada yaralanan 5 kişinin ise hayati tehlikesinini bulunmadığını vurguladı.


'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca akşam saatlerinde Kilis'e aralıklarla 2 roket atılmış, toplam 13 kişi yaralanmıştı.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba 18:30
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