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ABD: " ile karşı karşıya gelmek istemeyiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile görüşmesi sırasında ABD tarafından 'ye sınırında 30 kilometrelik bir "güvenli hat" önerisi yapıldığını açıkladı.

ABD: Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te görüştüğü ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'dan gelen yeni öneriyi açıkladı

AFRİN'DE 30 KM'LİK GÜVENLİ HAT ÖNERİSİ
Çavuşoğlu'nun verdiği bilgiye göre; Washington yönetimi, Ankara'ya 'nin kuzeyinde 30 kilometrelik güvenli bir hat önerdi.

Tillerson teklifinde "Aslında bizim aklımızda 10 kilometrelik bir derinlik vardı. Ancak öyle görünüyor ki güvenlik kaygılarınızın giderilmesi için bunun 30 kilometre olması gerekiyor Ancak bu sizin güvenlik kaygılarınızı karşılıyor. Baştan sona güvenli hat olsun, terör saldırıları size gelmesin. Güvenli hatla kastettiğimiz bu." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLE KARŞI KARŞIYA GELMEK İSTEMİYORUZ
Edinilen bilgiye göre, Tillerson görüşme sırasında birkaç kez " ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu'nun da "Bizim de böyle bir niyetimiz yok, ancak Türkiye'ye yönelik tehditler devam ettiği sürece Türkiye mutlaka müdahale etmek zorunda kalıyor. Bize göre tehdit nereden gelirse gelsin, ister Fırat'ın doğusundan ister batısından buna müdahale yapmak zorundayız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

GÜVENSİZLİĞİ GİDERMEMİZ LAZIM
Görüşmede ABD ile Türkiye arasında son dönemde yaşanan gerilim ve güven bunalımı da ele alındı. Çavuşoğlu, konuyla ilgili mevkidaşına şunları aktardı:

"Şu andaki en büyük problem güven bunalımı. Bize karşı birçok söz verildi. Sizden önceki yönetimin verdiği bu sözlerin birçoğu da tutulmadı. O sözleri veren askerler görevlerinin başında durmaya devam ediyor. Şu ana kadar somut adımlar atacağınız sözünü vermenize rağmen somut adımlar atılmadı. Bu güvensizliği gidermemiz lazım. Bizim rahatsız olduğumuz durumlar ortadan kaldırılmalı. Aksi takdirde bu ilişkileri kaybederiz. Senin ve benim görevim bu ilişkileri düzeltmek."
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba 17:04
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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ARAFTAN ARAFTAN

AFRİN in sizinle ilgisi yok. Defolun. TÜRK milleti ile Arap ve İran arasına bu pislikleri yerleştirmeyin , Bölgeden derhal gidin . Biz gerisini hallederiz

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 24.01.2018 20:27
canik canik

abd nin razı geldiği işin tam tersini yapmak en basiretli karar olacaktır bu miili siyasetimiz olmalı düşman ne teklif ederse tam tersi

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 24.01.2018 19:10
sevdam tr sevdam tr

bu serefsizlere guvenilmez

Aynı Görüşte misiniz?
evet18
hayır0
cevapla 24.01.2018 18:28
Ahmet Ahmet

Uyanık ABD hiç bir yerde pkk devleti kuramazsınız.

Aynı Görüşte misiniz?
evet15
hayır0
cevapla 24.01.2018 17:58
polatb polatb

30 km bizi değil ,pkk yı korumak için. Bunlar kendini ne sanıyor. yada bizi salak mı sanıyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet26
hayır0
cevapla 24.01.2018 17:24
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