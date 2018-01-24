Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te görüştüğü ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'dan gelen yeni öneriyi açıkladı
AFRİN'DE 30 KM'LİK GÜVENLİ HAT ÖNERİSİ
Çavuşoğlu'nun verdiği bilgiye göre; Washington yönetimi, Ankara'ya Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometrelik güvenli bir hat önerdi.
Tillerson teklifinde "Aslında bizim aklımızda 10 kilometrelik bir derinlik vardı. Ancak öyle görünüyor ki güvenlik kaygılarınızın giderilmesi için bunun 30 kilometre olması gerekiyor Ancak bu sizin güvenlik kaygılarınızı karşılıyor. Baştan sona güvenli hat olsun, terör saldırıları size gelmesin. Güvenli hatla kastettiğimiz bu." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE İLE KARŞI KARŞIYA GELMEK İSTEMİYORUZ
Edinilen bilgiye göre, Tillerson görüşme sırasında birkaç kez "Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu'nun da "Bizim de böyle bir niyetimiz yok, ancak Türkiye'ye yönelik tehditler devam ettiği sürece Türkiye mutlaka müdahale etmek zorunda kalıyor. Bize göre tehdit nereden gelirse gelsin, ister Fırat'ın doğusundan ister batısından buna müdahale yapmak zorundayız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
GÜVENSİZLİĞİ GİDERMEMİZ LAZIM
Görüşmede ABD ile Türkiye arasında son dönemde yaşanan gerilim ve güven bunalımı da ele alındı. Çavuşoğlu, konuyla ilgili mevkidaşına şunları aktardı:
"Şu andaki en büyük problem güven bunalımı. Bize karşı birçok söz verildi. Sizden önceki yönetimin verdiği bu sözlerin birçoğu da tutulmadı. O sözleri veren askerler görevlerinin başında durmaya devam ediyor. Şu ana kadar somut adımlar atacağınız sözünü vermenize rağmen somut adımlar atılmadı. Bu güvensizliği gidermemiz lazım. Bizim rahatsız olduğumuz durumlar ortadan kaldırılmalı. Aksi takdirde bu ilişkileri kaybederiz. Senin ve benim görevim bu ilişkileri düzeltmek."
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AFRİN in sizinle ilgisi yok. Defolun. TÜRK milleti ile Arap ve İran arasına bu pislikleri yerleştirmeyin , Bölgeden derhal gidin . Biz gerisini hallederiz
abd nin razı geldiği işin tam tersini yapmak en basiretli karar olacaktır bu miili siyasetimiz olmalı düşman ne teklif ederse tam tersi
bu serefsizlere guvenilmez
Uyanık ABD hiç bir yerde pkk devleti kuramazsınız.
30 km bizi değil ,pkk yı korumak için. Bunlar kendini ne sanıyor. yada bizi salak mı sanıyor
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