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  1. Afrin'deki sivil görünümlü kadın teröristler
  2. Fotoğraflarla Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Operasyonu

F-16 pilotundan duygulandıran '' mesajı

' harekatına katılan pilotun şehitlerin ismi teröristlere bomba yağdırmadan önce şehitler için yaptığı paylaşım duygulandırdı.

F-16 pilotundan duygulandıran Zeytin Dalı mesajı
Harekatı kapsamında Afrin'deki 'li hedefleri imha etmek için düzenlenen hava harekatına katılan savaş uçağı pilotu kabin içinden bir fotoğraf paylaştı.



Savaş pilotunun fotoğraflı mesajında yer alan not kağıdında Afrin şehitlerinin ismini yazıp "İnsan büyür beşikte mezarda yatmak için... Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için..." sözleri yer aldı.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba 19:18
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ahmet Ahmet

Allah Mehmetçiğimizi korusun çok büyük kolaylıklar versin zaferlerle donatsın İnşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 24.01.2018 19:29
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