Savaş pilotunun fotoğraflı mesajında yer alan not kağıdında Afrin şehitlerinin ismini yazıp "İnsan büyür beşikte mezarda yatmak için... Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için..." sözleri yer aldı.
F-16 pilotundan duygulandıran 'Zeytin Dalı' mesajı
'Zeytin Dalı harekatına katılan pilotun şehitlerin ismi teröristlere bomba yağdırmadan önce şehitler için yaptığı paylaşım duygulandırdı.
Savaş pilotunun fotoğraflı mesajında yer alan not kağıdında Afrin şehitlerinin ismini yazıp "İnsan büyür beşikte mezarda yatmak için... Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için..." sözleri yer aldı.
Etiketler: Zeytin Dalı , YPG
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Allah Mehmetçiğimizi korusun çok büyük kolaylıklar versin zaferlerle donatsın İnşallah.
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