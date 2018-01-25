PYD/PKK'dan Kilis'e hain saldırı

Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'lı teröristler tarafından Kilis'teki bir camiye roketli saldırı yapıldı. Alınan ilk bilgilere göre, kent merkezindeki Çalık Camisi'ne saat 18.10 sıralarında atılan roket isabet etti. Bu sırada camide bulunan cemaatten yaralananlar oldu.Olay yerine sevk edilen emniyet güçlerinin çevre güvenliğini almasının ardından sonra yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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