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Teröristlerden camiye alçak saldırı!

24 Ocak 2018, Çarşamba
Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'lı teröristler tarafından Kilis'teki bir camiye roketli saldırı yapıldı. Vali Tekinarslan: "Suriye'den atılan roket namaz esnasında Çalık Camisine isabet etti, yaralılar var. Hayati tehlikesi olanlar da bulunuyor"
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