Küstah haberi yapan gazeteyi suratına fırlattı

7 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen KKTC erken genel seçimde milletvekili seçilenler bugün yemin ederek görevlerine resmen başladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, yemin etmek üzere kürsüye çıktığında Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) milletvekilleri salonu terk etti.

KÜRSÜDE SLOGAN ATTI

Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Doğuş Derya, andını okuduktan sonra "Faşizme karşı omuz omuza" diyerek meclis kürsüsünden barış işareti yaptı.

GAZETE FIRLATTI

Katip koltuğunda görev yapan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu ile Derya arasında gerginlik yaşandı. Zaroğlu, Derya'ya gazete fırlatarak tepkisi dile getirdi.