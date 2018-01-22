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Küstah haberi yapan gazeteyi suratına fırlattı

Türk askeri düşmanlığı ile bilinen Milletvekili , meclis kürsüsünde yaptığı konuşma sonrası ortalık karıştı.

Küstah haberi yapan gazeteyi suratına fırlattı

7 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen erken genel seçimde milletvekili seçilenler bugün yemin ederek görevlerine resmen başladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili , yemin etmek üzere kürsüye çıktığında Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) milletvekilleri salonu terk etti.

KÜRSÜDE SLOGAN ATTI
Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Doğuş Derya, andını okuduktan sonra "Faşizme karşı omuz omuza" diyerek meclis kürsüsünden barış işareti yaptı.

GAZETE FIRLATTI
Katip koltuğunda görev yapan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu ile Derya arasında gerginlik yaşandı. Zaroğlu, Derya'ya gazete fırlatarak tepkisi dile getirdi.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi 16:30
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