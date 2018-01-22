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Yol Durumu
  1. Küstah haberi yapan gazeteyi suratına fırlattı
  2. Erdoğan: "Afrin'de geri adım atmak yok!"

'den 'ye destek

Fransa operasyonunu BM Güvenlik Konseyi'ne taşırken Dışişleri Bakanı 'dan Ankara'ya destek geldi. Johnson; " sınırlarını güvenli tutmak istemekte haklı." dedi.

İngiltereden Türkiyeye destek

'nin 'Zeytin Dalı' adı altında yürüttüğü harekatına desteğini teyit etti. 'Osmanlı torunu' lakaplı Dışişleri Bakanı , Twitter hesabından Afrin'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini duyurdu.

'ESAD'IN BİTİRİLMESİ ORTAK HEDEF'
''Türkiye sınırlarını güvenli tutmak istemekte haklı'' diyen Johnson, Ankara ile ortak hedefler arasında ''de Esad rejiminin sona erdirilmesini' de saydı: ''Şiddeti azaltma ve en önemli göreve odaklanmaya devam etme hedefini paylaşıyoruz. O da Suriye'de Esad rejiminin sonunu getirecek siyasi süreçtir.''

ALMANYA'YA GÖRE DE MEŞRU
Almanya da Sözcü Yardımcısı Rainer Breul aracılığıyla yaptığı ilk açıklamada 'Suriye sınırlarının korunmasının Türkiye için meşru ve çok önemli olduğunu' ifade etmişti. Ancak dün Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel "Türkiye ve Kürt birlikler arasındaki askeri çatışmalar önceden kestirilemeyen riskleri beraberinde getiriyor" uyarısında bulunup "Suriye'nin ihtiyacı olan en son şey, askeri çatışmalar. Orada insanlar yeterince acı çekiyor" vurgusu yapmıştı.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi 14:43
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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T.C. T.C.

kurtuluş savaşında da aynı böyle davranıyorlardı. çünkü hep kazananın tarafındadırlar.

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evet2
hayır0
cevapla 22.01.2018 17:40
Ahmet Ahmet

Diyojen geldi aklıma. Gölge etme başka ihsan istemem. Sütü bozukların desteğine mi kaldık! Biz kendimize yeteriz. Bunu anladığımız gün daha dik duracağız. Mahallenin gerçek kabadayısı biziz. Bizm dışımızda herkes bunun farkında.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 22.01.2018 17:32
Hasan D&#246;nmez Hasan Dönmez

ulan şerefsiz almanya.yeterince acı çekiyolar diyosunda kaç tane mülteci aldın ülkene adi köpekler.

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evet1
hayır1
cevapla 22.01.2018 16:14
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