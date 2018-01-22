Deneyimli editörlerden oluşan Daily Sabah "Fact Check" ekibi, PKK/PYD terör örgütü bağlantılı ve bunlara sempati duyan hesaplarda paylaşılan yalanları tespit ederek, Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili kara propagandayı etkisizleştirmeyi ve operasyona dair doğru bilgileri dünyaya doğru aktarmayı amaçlıyor.

DAILY SABAH AFRİN PROVOKASYONUNA KARŞI EKİP KURDU

Operasyona özel kurulan ekip, sosyal medya ile yerli ve yabancı haber kaynaklarını tarayarak, yalan haberleri tespit ediyor ve doğrusunu okuyucu ile buluşturuyor.

Zeytin Dalı Operasyonu başlar başlamaz ortaya atılan ve uluslararası kamuoyunu Türkiye'ye düşman etme amacını taşıyan yalanlardan biri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava operasyonları ve top atışlarının sivil kayıplara neden olduğu iddiasıydı.

ESAD ZULMÜNDEN KALMA FOTOĞRAFLAR

Bu amaçla YPG bağlantılı hesaplardan yayınlanan ve en fazla ilgi çeken fotoğraflardan biri, Afrin'de yaralandığı iddia edilen, başı kan içinde bir çocuk görüntüsüydü. Ancak DS Fact Check ekibi, fotoğrafın Halep'te Esad'ın topçu ateşinden sonra başından yaralanan bir çocuğun görüntüsü olduğunu ortaya çıkardı.

Açıkça PYD bağlantılı olan PYD_Rojava isimli bir diğer hesaptan paylaşılan, Afrin'deki sivillerin evlerinin zarar gördüğüne dair fotoğrafın ise Kuveyt'te 2016'da çıkan bir yangına ait olduğu belirlendi.

BİLGİ KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Operasyon ile oluşturulmak istenen bir başka algı ise Türk kuvvetlerinin ağır zayiat verdikleri yönünde. Bu amaçla paylaşılan yanan zırhlı araç görüntüsünün ise Yemen'de çekildiği ortaya çıkarıldı.

Daily Sabah, operasyon hakkında en doğru ve güncel bilgileri aktarmaya devam ederken Fact Check ekibi de operasyon boyunca yayılan yalan haberleri ve kara propagandayı takip ederek bu alandaki bilgi kirliliğinin önüne geçecek.