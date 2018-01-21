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Yazıklar olsun!

Kuzey Türk Cumhuriyeti'nde yayın yapan Afrika isimli gazete; Kıbrıs Barış Harekatı'nı "işgal" olarak nitelendirerek, Zeytin Dalı Harekatı'nı da ona benzetti.

Yazıklar olsun!

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü 'nın Suriye kanadı 'yi Afrin'den temizlemek için büyük bir operasyona başladı.

Kuzey 'ın günlük gazetelerinden Afrika, Türkiye'nin Afrin operasyonunu skandal bir manşetle verdi.

AFRİN OPERASYONUNU İŞGAL OLARAK VERDİLER
Teröristlerin yuvalandığı bölgeyi temizlemek için Zeytin Dalı Harekatı adı verilen Afrin operasyonunu eleştiren gazete habere 'Türkiye'den bir işgal harekatı daha' başlığını attı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı da Bursa'da yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs gazetesinin rezil Afrin manşetine sert tepki gösterdi.

"BU NE AHLAKSIZLIKTIR..."
Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'ta bir gazete ahlaksızca bir başlık atmış... "Türk ordusunu Kıbrıs'tan sonra yeni bir işgal yaptığını" söylüyor. Bu ne ahlaksızlıktır bu ne edepsizliktir. Ben Kuzey Kıbrıslı kardeşlerime böyle bir durum sergilemek suretiyle Kuzey Kıbrıs'ta onlara cevap vermeleri lazım" dedi.
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  • 21 Ocak 2018, Pazar 17:38
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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vatan vatan

BU VATAN HAYİNLERİNİ BU TOPRAKLARDA YAŞATMAYACAKSIN.TERÖRE NASIL MUAMELE YAPILIYORSA BU ŞEREFSİZLEREDE AYNI MUAMELE YAPILMASI LAZIM.BUNLARIN KANI BOZUK.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.01.2018 09:20
memo memo

afrika affedilmeyeceksin bunu bir kenara yaz.demedi deme

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 21.01.2018 20:23
Hakan Hakan

Satılmışları emperyalistler kullanıp atarlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 21.01.2018 19:42
inceli inceli

bu gazete sahipleri Türk kanı var mı yok mu diye muayene edilmeli.

Aynı Görüşte misiniz?
evet17
hayır1
cevapla 21.01.2018 17:44
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