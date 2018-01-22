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Kıbrıslı Türklerden 'Zeytin Dalı'nı hazmedemeyen gazeteye tepki

Kıbrıs’ta yayınlanan “Afrika” isimli gazetenin Türkiye’yi işgalci gösteren yayınlarına Kıbrıs halkı bu sabah tepki gösterdi. Kıbrıslı Türkler ay yıldızlı bayraklarla söz konusu gazetenin önünde toplanarak protesto gösterisinde bulundu. Halkın tepkisi sürüyor.

Kıbrıslı Türklerden Zeytin Dalını hazmedemeyen gazeteye tepki

TSK'nın Afrin'i terör unsurlarından temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'ndan rahatsızlık duyan Kıbrıs merkezli "Afrika" isimli gazete Kıbrıslılar tarafından protesto edildi.

Ellerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Bayrakları ile söz konusu gazete binası önünde toplanan kalabalık, sloganlarla "Afrika" isimli gazetenin Türkiye'yi işgalci gösteren hadsiz yayınlarını protesto etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: PESPAYE GAZETE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de Türkiye aleyhtarı yayınlarıyla dikkat çeken ve Afrin operasyonu için "Türkiye'den bir işgal harekatı daha" manşeti atan Afrika gazetesini sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, Kıbrıs harekatını 'işgal' olarak nitelendiren Afrika gazetesi için 'Pespaye gazete" ifadelerini kullandı ve Kıbrıslı Türklerin de gereken cevabı vereceğini söyledi.

KKTC'de yüzlerle ifade edilen az sayıda satılan Afrika, geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren bir karikatür yayınlamış ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği gazete aleyhinde dava açmıştı.
  • 22 Ocak 2018, Pazartesi 14:21
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