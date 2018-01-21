TSK: 153 hedef ateş altına alındı

TSK, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda son duruma ilişkin olarak bilgilendirmede bulundu. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "(Zeytin Dalı Harekatı) Şu ana kadar PKK/PYD ve DEAŞ terör örgütlerince kullanılan 153 hedef ateş altına alındı" denildi. Harekatın planlandığı şekilde devam ettiği vurgulandı.
TSK'dan yapılan son dakika Afrin'de son durum açıklaması:
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, "Zeytin Dalı Harekâtı" 20 Ocak 2018 saat 17:00'de başlatılmıştır.
Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.
Tespit edilen hedefler, kara ateş destek vasıtaları ile ateşle taarruz edilerek etkisiz hale getirilmeye devam edilmektedir. Bu kapsamda şu ana kadar PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından kullanılan sığınak, barınak, mühimmat deposu vb. 153 hedef ateş altına alınmış olup "Zeytin Dalı Harekâtı" planlandığı şekilde devam etmektedir.
Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.
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Türkiyw biran önce %100 yerli silaha gecip tankini ve ucagini ürtmelidir. Batida yazilanlari ve söylenenleri bir bilseniz bunun türkiye icin ne kadar elzem oldugunu bilirdiniz.
bu teröristleri 30 yıldır çekiyoruz hem mal hem can olarak türkiyenin dehşet derecede kayıpları var türkiye bir otuz yıl daha siyasi ve ekonomik olarak bu teröristleri ve bunları besleyen ülkeleri çekemez otuz yıldır türkiye 80 milyon nüfusuyla birlikte yoksulluk ve siyasi ekonomik olarakta bedel ödüyor türkiye bu yükü kaldıramaz ne pahasına olursa olsun bu teröristleri yok etmek zorundadır mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur artık milleti zenginleşen karanlıklardan silkinen bir türkiye görmek istiyoruz.
ALLAH ordumuza güç versin sabır versin en az kayıplarla muzaffer versin inşallah
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