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Özel Kuvvetler sınırı geçti

'de terör örgütü //YPG işgalindeki bölgesine kara harekatı başladı. Tanklar ve askeri araçlar Hatay sınırından Afrin bölgesine geçmeye başladı.

Özel Kuvvetler sınırı geçti

'nın 'deki terör örgütü /'ya yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Özel Kuvvetler ve Komandolar 2 noktadan sınırı geçti.

ÖSO DA GİRDİ
Terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin bölgesine giren Özgür Ordusu, geniş kapsamlı operasyon başlattı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) destek veren birlikleri, Afrin topraklarına girerek içerde ilerlemeye başladı.

TSK, dün saat 17.00'de başlayan harekatta Afrin'deki 7 bölgede belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'inin vurulduğunu duyurmuştu.

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın 'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK'ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor. Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.
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  • 21 Ocak 2018, Pazar 09:24
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ahmet Ahmet

Allah Mehmetçiğimizi korusun zaferlerle donatsın İnşallah

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.01.2018 10:31
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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