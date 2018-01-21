 ;
Yol Durumu
  1. HDP'den alçak çağrı!
  2. Altı ülkenin Büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Rekor isabet!

Terör ve güvenlik uzmanı , 72 uçakla 'e gerçekleştirilen 'nın yakın tarihte benzeri görülmemiş bir operasyon olduğunu açıkladı. Uçakların isabet oranının yüzde 95,57 olduğunu da söyleyen Ağar, "Bu rakam bir rekor" dedi.

Rekor isabet!

'ın işaretini verdiği, "" ile ilgili olarak yapılan açıklamada 72 uçakla gerçekleşen harekatın ilk gününde tespit edilen 113 hedeften 108'inin tam isabetle vurulduğu belirtilmişti.

A Haber'de konuşan terör ve güvenlik uzmanı , tarihi operasyona ilişkin bilgi verdi.

"TARİHTE GÖRÜLMEDİ"
" kırsalına 72 savaş uçağı ile gerçekleştirilen hava akınının bir benzeri yakın tarihte görülmedi." diyen Ağar, buna yakın son operasyonun 2007'de Irak'ın kuzeyine yapılan harekat olduğunu orada da harekata 50 uçağın katıldığını ifade etti.

Abdullah Ağar, 108 hedefin vurulmasıyla ilgili olarak da, "113 hedefin yüzde 95.57 isabetle 108'in vurulmasının başka bir rekor. Dünyada benzeri yok. Türkiye kendi yaptığı harekatlarla yarışıyor. Dünyada bunun bir kıstası yok" ifadesini kullandı. Ağar gerçekleştirilen operasyonun Türk milleti için bir gurur olduğunu söyleyerek "Milletimiz evlatları millletimizin silahlarını bakın nasıl kullanıyor" dedi.
Etiketler: , , ,
  • 21 Ocak 2018, Pazar 10:42
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
kekoavcısı kekoavcısı

gazamız mübarek olsun, Allah müminlerle birliktedir

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.01.2018 11:05
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar