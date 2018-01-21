HDP Eşbaşkan Yardımcısı Nadir Yıldırım, HDP'nin tüm il ve ilçe örgütlerine bugün sokağa çıkmaları ve halkı tahrik etmeleri için çağrıda bulundu.

Afrin'de PKK'lılara yönelik operasyonunun başladığı saatlerde HDP, "Savaşa hayır" etiketiyle "Afrin'e saldırı Kürt düşmanlığıdır" dedi.

Sabaha kadar HDP'ye yakın isimler ve HDP'li vekiller Afrin operasyonunu "oradaki Kürt halkına katliam yapılıyor" yalanıyla gölgelemeye çalıştı. Sosyal medyadan bekledikleri karşılığı göremeyen HDP'liler çözümü halkı sokağa dökmekte buldu.

6-7 EKİM'DE DE AYNISINI YAPMIŞTI

Kobani'yi bahane eden HDP 6-7 Ekim olaylarında da halkı provoke edip sokağa dökmüş 31 masum insanın canice ölümüne sebep olmuştu.