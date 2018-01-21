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'den alçak çağrı!

Türk Silahlı Kuvvetleri 'de terör örgütünü vurdu, ses yine 'den geldi. HDP halkı kışkırtarak Türkiye içerisinde karışıklık çıkarmak için harekete geçti.

HDPden alçak çağrı!

Eşbaşkan Yardımcısı Nadir Yıldırım, HDP'nin tüm il ve ilçe örgütlerine bugün sokağa çıkmaları ve halkı tahrik etmeleri için çağrıda bulundu.

'de 'lılara yönelik operasyonunun başladığı saatlerde HDP, "Savaşa hayır" etiketiyle "Afrin'e saldırı Kürt düşmanlığıdır" dedi.

Sabaha kadar HDP'ye yakın isimler ve HDP'li vekiller Afrin operasyonunu "oradaki Kürt halkına katliam yapılıyor" yalanıyla gölgelemeye çalıştı. Sosyal medyadan bekledikleri karşılığı göremeyen HDP'liler çözümü halkı sokağa dökmekte buldu.

6-7 EKİM'DE DE AYNISINI YAPMIŞTI
Kobani'yi bahane eden HDP 6-7 Ekim olaylarında da halkı provoke edip sokağa dökmüş 31 masum insanın canice ölümüne sebep olmuştu.
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  • 21 Ocak 2018, Pazar 11:10
YORUMLAR 14 yorum yapıldı

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zeytindali zeytindali

bunlar NEZAMANDAN BERÎ kürtkardeslerimizin yanindalarmis. hendek kazan , elinde kurbaneti ile öldürülen,camileri yakan, dükkânlari yakip yikan ,okullari yakip yikan, kürtkardeslerimizi aç ve susuz birakan ve ekmegini elinden alan bunlar deyilmidir. bunlar ,kürtkardeslerimizin kesip attigi tirnaklari bile olamazlar. çünki , frekanslari uymuyor. yani , kan uyusmazligi var.

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evet1
hayır0
cevapla 21.01.2018 16:54
vatan i&#231;in vurun eşkiyayı vatan için vurun eşkiyayı

bu iti içeriye tıkayın devlete kinini kusmuş bu zerdüşşş

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evet1
hayır0
cevapla 21.01.2018 14:06
KARAKAN KARAKAN

Adamlar apaçık bizde ypg li ve pkk lıyız deyip baş kaldırıyor görüntü bu, bizde TÜRKİYE nin amerika ile birlikte kuşatılmasından ve işgal edilmesinden tarafız diyorlar ve saflarını açıkça belli ediyorlar peki bunu savcılarımız görmüyormu? bu dahili bedhah lara neden müdahale edilmiyor?vatandaş olarak kanımıza dokunuyor bu herifler...

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evet1
hayır0
cevapla 21.01.2018 13:49
T&#252;rkiyem Türkiyem

Hainler!

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 21.01.2018 13:13
fahri fahri

oğlum devlet kızdı bi kere ananızı belleyecek, sınırdan gelecek terör desteği kesilince topraklarımızdaki şerefsizler ortalığa çıkabilecek mi. o halk dediğiniz şerefsizler teröristler hele bir sokağa çıksın bakalım sokakta bu türk halkı onlara tahammül mü edecek,

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evet1
hayır0
cevapla 21.01.2018 12:45
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