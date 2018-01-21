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Mehmetçik vuruyor teröristler kaçıyor

ile ilgili bilgi veren askeri yetkililer, şu ana kadar kırsalda ciddi bir direnişle karşılaşılmadığını ve terör örgütü üyelerinin bölgeden köy ve kasabalara doğru kaçtığını açıkladı.

Mehmetçik vuruyor teröristler kaçıyor

'nın beklenen harekâtı dün hava opersayonu ile başladı. 'ın Kütahya'da verdiği "Harekât sahada fiilen başladı" mesajından iki saat sonra Türk savaş uçakları, Afrin'deki / hedeflerini vurdu. Genelkurmay harekâtın adını Zeytin Dalı olarak duyurdu.

Türk tankları, sabah saatlerinden itibaren sahada ilerlemeye başlayan güçlerine destek veriyor. Kara birlikleri de sabah saatlerinden itibaren sınırı geçti. Afrin bölgesinden de roketatar ve makineli tüfeklerle karşılık veriliyor. Askeri kaynaklar, kırsalda ciddi bir direnişle karşılaşılmadığını ve terör örgütü üyelerinin köy ve kasabalara çekildiğini belirtiyor.
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  • 21 Ocak 2018, Pazar 11:45
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