Mehmetçik vuruyor teröristler kaçıyor

TSK'nın beklenen Afrin harekâtı dün hava opersayonu ile başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kütahya'da verdiği "Harekât sahada fiilen başladı" mesajından iki saat sonra Türk savaş uçakları, Afrin'deki PKK/PYD hedeflerini vurdu. Genelkurmay harekâtın adını Zeytin Dalı olarak duyurdu.

Türk tankları, sabah saatlerinden itibaren sahada ilerlemeye başlayan ÖSO güçlerine destek veriyor. Kara birlikleri de sabah saatlerinden itibaren sınırı geçti. Afrin bölgesinden de roketatar ve makineli tüfeklerle karşılık veriliyor. Askeri kaynaklar, kırsalda ciddi bir direnişle karşılaşılmadığını ve terör örgütü üyelerinin köy ve kasabalara çekildiğini belirtiyor.