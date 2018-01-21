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Yol Durumu
  1. Özel Kuvvetler sınırı geçti
  2. Zeytin Dalı operasyonu için havalanan 72 uçağın sırrı

Vurduk

Afrin için dün düğmeye basıldı. Zeytin dalı operasyonu başlatıldı. Mehmetçik havadan ve karadan terör hedeflerine bomba yağdırdı. PKK’lı teröristler kaçmaya fırsat bile bulamadı

Vurduk
, Fırat Kalkanı ve İdlib'den sonra 'de 3. harekatı dün başlattı. , "Zeytin Dalı" operasyonuyla Afrin'i saat 17.00'de ateş altına aldı.

Diyarbakır'dan kalkan F-16'lar, Suriye hava sahasına girip bomba yağdırdı. Terör yuvalarını dağıttı. Obüsler, seri atışlarla dünyayı şoka uğrattı.

'in eşliğinde sınırı geçen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) da hainlerin işgal ettiği bölgeleri kuşattı. Ağır silahlarla terörist avına çıktı.

Müthiş bombardıman sonucu şaşkına dönen YPG'liler ise korkudan üniformalarını çıkardı. Canlı kalkan yaptıkları sivillerin arkasına saklandı.

Türkiye terör yuvalarına karşı harekat yapacağını açıkladı. YPG/PKK'nın en büyük destekçisi ABD ise geri adım atmadı. Tüm uyarıların ardından dün düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Afrin'de fiili operasyon başlamıştır" sözlerinin ardından hava ve kara harekatı başladı. TSK operasyonu şöyle duyurdu: Hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Afrin bölgesinde, PKK/ KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 'Zeytin Dalı Harekatı' başlatılmıştır. Diyarbakır'dan kalkan savaş uçakları, sınır hattındaki Cinderis beldesine bağlı Celeme, Himdiye, Haclar, Freriye ve Tel Sellür köylerindeki hedefleri bombaladı. 7 bölgede 72 adet F-16 uçağımız belirlenen 113 yerden 108'ini imha etti. ABD'nin silah sevkiyatı için kullandığı PKK/PYD'nin elindeki Minniğ Havalimanı'nı kullanılamaz hale getirdi. Teröristlerin, canlarını kurtarmak için sivilleri kalkan olarak kullandığı öğrenildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile bir telefon görüşmesi yaptı. Rus Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


ŞİMDİ SIRADA MÜNBİÇ VAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece boyunca operasyonu, İstanbul'daki konutundan takip etti. Erdoğan, "Sınırlarımıza tecavüz etmekisteyenler var. Rahat durun dedik durmadılar. İşte kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama kimse bizi rahatsız edemez. Afrin'i takip edecek" dedi.


Afrin ve Münbiç'i terörden süpürme harekatına Kayseri Hava İndirme Tugayı ile Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugayı da sevk edildi. 2 altın madalyaya sahip olan tugay, aynı zamanda Türkiye tarihinde de ilk ve tek hava indirme harekatını gerçekleştiren birlik. Mavi bereliler aynı zamanda PKK'nın da kabusu olarak tanınıyor.



Mevlüt YÜKSEL
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YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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ŞAHİN ŞAHİN

geçmiş 3...4... yıl evelsi olsaydı bırak vurmayı oraya saldırmazdık şayet girseydik bile hani pkk ya kalkan ucaklar taşı tepeleri bombalıyor tamam diyor veya uçaklar kalkıyor saklanın türk jetleri geliyor artık o hağinler yok asker bir numara ve çok rahat

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evet0
hayır0
cevapla 21.01.2018 12:41
KARTAL KARTAL

ELLERİNİZ DERT GÖRMESİN AMİNNNNN........................

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.01.2018 11:59
Mehdi Mehdi

Maşallah.Cenabı Allah,a emanet olun Aziz Mehmetçiklerimiz,Özgür Suriye Ordusu Kardeşlerimiz.Sefer Bizim Zafer Allah,ındır.Ya Allah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 21.01.2018 10:39
vatandaş vatandaş

Asıl kaçmaları gereken yer analarının eteklerinin altı keferenin uşakları köpek sürüsü

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.01.2018 09:08
TEKIN SABUNCU TEKIN SABUNCU

VURUN VE ACIMAYIN BU ETEKLI KADINLARA. ONLAR ACIMIYOR. LESLERINI SOKKAKLARDA BIRAKIN

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.01.2018 08:53
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