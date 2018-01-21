Diyarbakır'dan kalkan F-16'lar, Suriye hava sahasına girip bomba yağdırdı. Terör yuvalarını dağıttı. Obüsler, seri atışlarla dünyayı şoka uğrattı.
Bordo Bereliler'in eşliğinde sınırı geçen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) da hainlerin işgal ettiği bölgeleri kuşattı. Ağır silahlarla terörist avına çıktı.
Müthiş bombardıman sonucu şaşkına dönen YPG'liler ise korkudan üniformalarını çıkardı. Canlı kalkan yaptıkları sivillerin arkasına saklandı.
Türkiye terör yuvalarına karşı harekat yapacağını açıkladı. YPG/PKK'nın en büyük destekçisi ABD ise geri adım atmadı. Tüm uyarıların ardından dün düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Afrin'de fiili operasyon başlamıştır" sözlerinin ardından hava ve kara harekatı başladı. TSK operasyonu şöyle duyurdu: Hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Afrin bölgesinde, PKK/ KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 'Zeytin Dalı Harekatı' başlatılmıştır. Diyarbakır'dan kalkan savaş uçakları, sınır hattındaki Cinderis beldesine bağlı Celeme, Himdiye, Haclar, Freriye ve Tel Sellür köylerindeki hedefleri bombaladı. 7 bölgede 72 adet F-16 uçağımız belirlenen 113 yerden 108'ini imha etti. ABD'nin silah sevkiyatı için kullandığı PKK/PYD'nin elindeki Minniğ Havalimanı'nı kullanılamaz hale getirdi. Teröristlerin, canlarını kurtarmak için sivilleri kalkan olarak kullandığı öğrenildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile bir telefon görüşmesi yaptı. Rus Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ŞİMDİ SIRADA MÜNBİÇ VAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece boyunca operasyonu, İstanbul'daki konutundan takip etti. Erdoğan, "Sınırlarımıza tecavüz etmekisteyenler var. Rahat durun dedik durmadılar. İşte kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama kimse bizi rahatsız edemez. Afrin'i Münbiç takip edecek" dedi.
Afrin ve Münbiç'i terörden süpürme harekatına Kayseri Hava İndirme Tugayı ile Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugayı da sevk edildi. 2 altın madalyaya sahip olan tugay, aynı zamanda Türkiye tarihinde de ilk ve tek hava indirme harekatını gerçekleştiren birlik. Mavi bereliler aynı zamanda PKK'nın da kabusu olarak tanınıyor.
Mevlüt YÜKSEL
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geçmiş 3...4... yıl evelsi olsaydı bırak vurmayı oraya saldırmazdık şayet girseydik bile hani pkk ya kalkan ucaklar taşı tepeleri bombalıyor tamam diyor veya uçaklar kalkıyor saklanın türk jetleri geliyor artık o hağinler yok asker bir numara ve çok rahat
ELLERİNİZ DERT GÖRMESİN AMİNNNNN........................
Maşallah.Cenabı Allah,a emanet olun Aziz Mehmetçiklerimiz,Özgür Suriye Ordusu Kardeşlerimiz.Sefer Bizim Zafer Allah,ındır.Ya Allah.
Asıl kaçmaları gereken yer analarının eteklerinin altı keferenin uşakları köpek sürüsü
VURUN VE ACIMAYIN BU ETEKLI KADINLARA. ONLAR ACIMIYOR. LESLERINI SOKKAKLARDA BIRAKIN
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