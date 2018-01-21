Yıldırım'dan flaş Afrin harekatı açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım İstanbul'da medya temsilcileri ile bir araya geldi. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşecek toplantının ana gündem maddesi Afrin'de başlayan "Zeytin Dalı" harekatının oluşturuyor. Başbakan Yıldırım, 11.05'te Kilis'in Gülbaba Mevkii'nden Suriye'ye geçerek kara harekatını başlattığını açıkladı. Başbakan Yıldırım, "Buraya kadar kolay gelinmedi. Çok çetin mücadeleler verdik" dedi.

"4 SAFHADA YAPILACAK, 30 KİLOMETRE GÜVENLİ ALAN OLUŞTURULACAK"

İstanbul'da medya temsilcileri ile bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nın 4 safhada yapılacağını, 30 kilometre derinlikte güvenli bir alan oluşturulacağını açıkladı. Afrin'de yerleşik tüm terör örgütlerinin temizleneceğini belirten Yıldırım, harekat başlamadan önce diplomatik bütün görüşmeler yapıldığını da aktardı.

"YARALIMIZ YOK"

Başbakan Binali Yıldırım, "Askeri birlikler 11:05'te Kilis Gülbaba'dan giriş yaptı. Şu an itibariyle bir yaralımız yok" dedi.

"SAAT 11.05'TE GÜLBABA MEVKİİNDEN GİRİŞ YAPILDI"

Kara birliklerinin saat 11.05 itibariyle Gülbaba mevkiinden sınır ötesine giriş yaptığını duyuran Başbakan, 30 kilometre derinlikte güvenli bir alan oluşturulacağını da ifade etti. Yaralanan bir Mehmetçik olmadığını ifade eden Yıldırım, harekatın Soçi ve Astana sürecini etkilemeyeceğini de belirtti.

"HAREKAT ÇOK SERİ ŞEKİLDE YAPILACAK"

Başbakan Binali Yıldırım, "Harekat çok seri şekilde yapılacaktır. Medyayı kontrollü şekilde sınır ötesine götüreceğiz. Masum insanlara zeytin dalı uzatıyoruz. Afrin'deki teröristlere yapılacak her destek bu operasyonun hedefi olur" dedi.

Özgür Suriye Ordusunun Fırat Kalkanı Harekatı'nda önemli görevler yaptığını hatırlatan Başbakan, "Şimdi de gönüllü olarak bu birliklerden gelenler de kendi ülkelerini korumada gayret gösteriyorlar" diye konuştu. Yıldırım, Özgür Suriye Ordusunun Türk askerinin kontrolünde harekata iştirak ettiğini kaydetti.