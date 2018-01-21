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Teröristler ağlıyor! 'Bizi sattılar'

Rus askerlerinin çekilmesiyle birlikte Türk jetleri 'i bombardımana aldı. 'li teröristler, 'yı düşman ilan etti.

Teröristler ağlıyor! Bizi sattılar

Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü 'nin elinde bulundurduğu 'in terörden temizlenmesi için düğmeye basan , hem havadan hem de karadan operasyonlar düzenledi.

desteğiyle bölgede ilerleyen birlikleri, sıcak çatışmalara girdi.

170 RUS ASKERİ VARDI
TSK'nın operasyonundan önce bölgede konuşlanan 170 Rus askerinin de Afrin'den ayrıldığı açıklandı.

RUSYA YPG'NİN DÜŞMANI
Zeytin Dalı Harekatı ile büyük bir darbe alan 'nin sözde yöneticileri, bu sebeple 'yı düşman ilan etti.

"ASKERLERİNİ GERİ ÇEKEREK...."
Rusya'nın Türkiye ile iş birliğini yaptığını savunan sözde örgüt yöneticileri, Rudaw'a yaptığı açıklamada, "Rusya, Afrin'deki askerlerini geri çekerek Türkiye'nin operasyonuna dolaylı yoldan destek vermiş, ortağı olmuştur. Bu yüzden Rusya'yı da en az Türkiye kadar saldırıdan sorumlu tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

TSK'YI DURDURMA ÇAĞRISI
Teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarının bir an önce durdurulması için yardım çağrısında bulundu.
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  • 21 Ocak 2018, Pazar 10:02
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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arkadaş arkadaş

Barzaniyi sattılar ordan kendinize ders çıkaramıyorsanız siz sürünmeye mahkumsunuz size Türkiyeden başka dost olmaz aklınızı başınıza alın siz artık bittiniz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.01.2018 11:44
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