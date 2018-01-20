Hamile çocuk skandalında yeni gelişme

Türkiye'nin gündemine oturan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 115 hamile çocukla ilgili kayıtların polise bildirilmediğinin ortaya çıkmasının ardından hem idari hem de adli soruşturma genişletildi.

DOKTORLAR İFADEYE ÇAĞRILDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 1 Ocak 2017- 9 Mayıs 2017 tarihleri arasında Kadın Doğum Servisi'nde görevli tüm doktorlar savcılık tarafından ifadeye çağırıldı.

BOŞ DOSYA VERDİLER

Soruşturma kapsamında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10 Aralık 2017'de hastane başhekim yardımcısı ve bir personel hakkında İstanbul Valiliği'nden soruşturma izni istediği ortaya çıktı. Ancak valiliğe gelen dosyanın detaylı olmadığı ve bu nedenle ilgililer hakkında soruşturma izni verilmediği öğrenildi.

2 PERSONELE KAMU DAVASI

Olayla ilgili gözaltına alınan başhekim yardımcısı A.A ve sosyal hizmet uzmanı N.D adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Sosyal hizmet uzmanı İclal N., İstanbul Valiliği'nin soruşturma izni vermemesine karşı çıkarak, bu kararın iptali için İstanbul İdare Mahkemesi'ne başvurdu. İdare Mahkemesi soruşturma iznini incelerken, olayın ortaya çıkmasıyla Bakanlık soruşturma başlattı.

VALİ ŞAHİN: KİM SORUMLUYSA KARŞILIĞINI GÖRÜR

İstanbul Valisi Şahin, soruşturma izni verilmemesiyle ilgili "Ya bizim kararımız onanacaktır ya da kaldırılarak yargılamanın önü açılacaktır" dedi.

İstanbul Valiliği'nin görevliler hakkında soruşturma izni vermediği iddialarına yanıt veren Vasip Şahin konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu konuyla ilgili hem valiliğimiz hem hastane yönetimi çok ciddi çalışmalar yapmışlar" diyerek şunları kaydetti: Bizim önümüze çıkan tablo şudur; 15 yaş altı gebeliklerde kanunen bildirmek zorundayız. Onların tamamı bildirilmiş.15 yaş üstü 18 yaş altı gebeliklerde cebir, şiddet, başka türlü baskılar söz konusuysa bunların bildirimi zorunlu. Diğerleri şikayete tabi konulardan. Dosyalarımızda tüm evraklar tamamlanmış. Biz de ona göre karar vermişiz.

MAHKEME KARARI İNCELİYOR

Bizim verdiğimiz karar, Bölge İdare Mahkemesi tarafından inceleniyor. Ya bizim kararımız onanacak ya da kaldırılarak yargılamanın önü açılacaktır. Bunların takibi yapılmıyor, peşi bırakılıyor. İnsanlar görevlerini yapmıyor. Hayır. Dosyalara baktığınızda arkadaşlar gayretle görev yapmaya çalışmışlar. Birtakım yanlış varsa kendi süreci içinde yapılır. Kim ne kadar sorumluysa karşılığını görür.