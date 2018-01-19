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Hamile çocuk skandalında korkunç şüphe

'nde 115 çocuğun hamileliğinin gizlenmesi skandalında önemli bir gelişme yaşandı. Skandalda hastaneye başvuran hamile çocukların saat 23.00'dan sonra hastaneye gelmesi şebeke iddialarını gündeme getirdi.

Hamile çocuk skandalında korkunç şüphe

Kanuni'deki utanç dosyasıyla ilgili savcılık harekete geçti! AKŞAM'ın ulaştığı bilgiye göre yetkililer, hamile çocukların 23.00'dan sonra kayıt yaptırdığının belirlenmesi üzerine, personelin şebeke kurduğu üzerinde duruluyor!

Türkiye'de sağlık alanında devrim niteliğinde atılımlar yapılırken, münferit olaylara da taviz verilmiyor! Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 5 ayda 18 yaşından küçük altında 39'u Suriyeli 115 çocuğun 'zorunlu' olmasına karşın polise bildirilmemesi üzerine inceleme başlattı.

2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ
Söz konusu gebe çocukların büyük çoğunluğunun hastaneye saat 23.00'dan sonra kayıt yaptığı belirlendi. Çocukların kayıt yaptırdığı tarihlerde görevli sağlık personeli tek tek inceleniyor. Müfettişler hastanede oluşturulan bir şebekenin 18 yaşın altındaki hamile çocuklara muayeneyle ilgili bir zincir kurduğundan şüpheleniyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de konuyla ilgili iki savcının görevlendirildiğini söyledi.

SAVCILIKTAN İKİ JET SORUŞTURMA
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti! Savcılık, hastane yönetimi ve sorumlu doktorlar hakkında 'kamu yönetiminin suçu bildirmemek' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturmada ifade verecek olan doktorlar hakkında suç unsuru bulunursa 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılacak. Ayrıca TCK Madde 103. uyarınca 'Çocuğun cinsel istismarı' suçu kapsamında ayrı bir soruşturma yürütüldüğü ve mağdurların hepsinin ifadeye çağrıldığı öğrenildi.
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  • 19 Ocak 2018, Cuma 11:05
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