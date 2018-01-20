CHP'li milletvekili Tuncay Özkan, Uğur Dündar'ın Halk Arenası programına konuk oldu. Programda gündemde olan Afrin'e operasyon konusu da konuşuldu.
"OPERASYON GEREKSİZ"
Tuncay Özkan, "Biz yıllardır kendimizi Orta Doğu bataklığının içinde kendimize bir yol bulmaya çalışırken, bundan daha 6 ay önce şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Bir sınır ötesi operasyondan yeni çıktık. Orada ne kazandık sorusunu gündeme getirmeliyiz." dedi ve operasyonun 'gereksizliğine' vurgu yaptı.
"BU HAREKATIN HİÇBİR DEĞERİ YOK"
Size diyorum ki, Türkiye zaten orada oluşan Kürt kantonlarını biliyor. O kantonları kimin oluşturduğunu, arkasında kimlerin olduğunu da biliyor ve ben buradan diyorum ki; Bütün bu bildiklerinizle bu harekatın hiçbir değeri kalmamıştır. Lütfen çocuklarımızın kanını dökmeyin.
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özkan kendini yırtsa bu pkk ve yandaşları geberecek biz vatandaşlar devletimize güveniyor ve sonuna kadar destekliyoruz
Sayın özkan efendi ağzından ABD neden orada RUSYA neden orada IRAN neden orada diye bir söz çıkmıyor yoksa efendilerin izin vermiyormu. Biz oradaki soydaşlarımız için, müslüman mazlum kardeşlerimiz için en önemlisi ülkemizin güvenliği için oradayız bil istedim..
teröristler buna dokunmuş galiba
kansız ekmeksizz
anlasilan kemigi bitmis atin onune bir kemik kemirsin havlamasin
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