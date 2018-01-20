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Özkan teröristlere sahip çıktı! 'e girmeyelim

'li Özkan, "AKP çocuklarımızın kanını döküyor" diyerek operasyonunun yapılmaması gerektiğini söyledi.

Özkan teröristlere sahip çıktı! Afrine girmeyelim

'li milletvekili , Uğur Dündar'ın Halk Arenası programına konuk oldu. Programda gündemde olan 'e operasyon konusu da konuşuldu.

"OPERASYON GEREKSİZ"
Tuncay Özkan, "Biz yıllardır kendimizi Orta Doğu bataklığının içinde kendimize bir yol bulmaya çalışırken, bundan daha 6 ay önce şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Bir sınır ötesi operasyondan yeni çıktık. Orada ne kazandık sorusunu gündeme getirmeliyiz." dedi ve operasyonun 'gereksizliğine' vurgu yaptı.

"BU HAREKATIN HİÇBİR DEĞERİ YOK"
Size diyorum ki, zaten orada oluşan Kürt kantonlarını biliyor. O kantonları kimin oluşturduğunu, arkasında kimlerin olduğunu da biliyor ve ben buradan diyorum ki; Bütün bu bildiklerinizle bu harekatın hiçbir değeri kalmamıştır. Lütfen çocuklarımızın kanını dökmeyin.
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  • 20 Ocak 2018, Cumartesi 11:57
YORUMLAR 14 yorum yapıldı

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g&#252;rcan gürcan

özkan kendini yırtsa bu pkk ve yandaşları geberecek biz vatandaşlar devletimize güveniyor ve sonuna kadar destekliyoruz

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evet3
hayır0
cevapla 20.01.2018 18:17
taner ayyıldız taner ayyıldız

Sayın özkan efendi ağzından ABD neden orada RUSYA neden orada IRAN neden orada diye bir söz çıkmıyor yoksa efendilerin izin vermiyormu. Biz oradaki soydaşlarımız için, müslüman mazlum kardeşlerimiz için en önemlisi ülkemizin güvenliği için oradayız bil istedim..

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evet4
hayır0
cevapla 20.01.2018 17:35
taha taha

teröristler buna dokunmuş galiba

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evet3
hayır0
cevapla 20.01.2018 16:50
muratt_79 muratt_79

kansız ekmeksizz

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evet2
hayır0
cevapla 20.01.2018 15:23
memo memo

anlasilan kemigi bitmis atin onune bir kemik kemirsin havlamasin

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evet23
hayır1
cevapla 20.01.2018 14:09
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