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HİSAR-O BTF Tuz Gölü'nde test edilecek



Hisar Projeleri son hız devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri HİSAR-O BTF (Balistik Test Füzesi) atışı yapılması planlanan bölgeye ait koordinat bilgileri ve giriş yasağı uygulanacak tarihleri açıkladı.
  • 20 Ocak 2018, Cumartesi 11:40
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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sevdam tr sevdam tr

bosa atmayin avrinde deneyin kopeklere ders olsun

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evet4
hayır0
cevapla 20.01.2018 12:43
polatb polatb

Türkiye abd ile müttefiktir,pentagonla değil.cia ile değil.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 20.01.2018 12:14
osman osman

pentagon ve cia abd demektir.müttefik dostunu arkadan bıçaklamaz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 20.01.2018 14:31
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