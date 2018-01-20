Hisar Projeleri son hız devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri HİSAR-O BTF (Balistik Test Füzesi) atışı yapılması planlanan bölgeye ait koordinat bilgileri ve giriş yasağı uygulanacak tarihleri açıkladı.
HİSAR-O BTF Tuz Gölü'nde test edilecek
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bosa atmayin avrinde deneyin kopeklere ders olsun
Türkiye abd ile müttefiktir,pentagonla değil.cia ile değil.
pentagon ve cia abd demektir.müttefik dostunu arkadan bıçaklamaz.
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