Aile Bakanı Kaya'dan hamile çocuk skandalına ilişkin açıklama

Aile Bakanı Kaya hastanedeki hamile çocuk skandalına ilişkin, "Sürecin takipçisi olacağız. Sağlık bakanlığımız, adalet bakanlığımız, cumhuriyet başsavcılığı gerekli soruşturmaları başlattılar. Avukatlarımız da yerinde takip ediyorlar. Ailelerle ilgili de çalışmalarımız başlattık. " dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ise, bugün yaptığı açıklamada, 115 hamile çocukla ilgili İstanbul Valiliği'nin görevliler hakkında soruşturma izni vermediği iddilarına yanıt vermişti. Şahin, "Ya bizim kararımız onanacaktır, ya da bizim kararımız kaldırılarak yargılamanın önü açılacaktır" demişti.