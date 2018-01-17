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Kaftancıoğlu teröristler gibi katliamdan söz ediyor

İstanbul İl Başkanı teröre destekte sınır tanımıyor. Kaftancıoğlu Soma ile ilgili attığı bir tweette teröristler gibi katliamdan söz ediyor.

Kaftancıoğlu teröristler gibi katliamdan söz ediyor

'nin terör sever siyasetçileri skandallara doymuyor. 'nun, devlet karşıtı tüm söylemlerine rağmen kalkan olduğu 'nun yeni bir skandalı daha ortaya çıktı. Kaftancıoğlu'nun Soma'daki maden faciasında attığı bir tweette resmen terör ağzı kullandığı görülüyor.

301 madencimizi kaybettiğimiz o acı günde bile terör söylemlerinden vazgeçmeyen Kaftancıoğlu attığı tweette,

"Elime makineli alıp Soma'ya gitmek istiyorum. O derece yani. Hatta Ankara'ya" İfadelerine yer verdi.

İşte o skandal tweet;
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba 01:02
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