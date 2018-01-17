Kaftancıoğlu teröristler gibi katliamdan söz ediyor

CHP'nin terör sever siyasetçileri skandallara doymuyor. Kılıçdaroğlu'nun, devlet karşıtı tüm söylemlerine rağmen kalkan olduğu Canan Kaftancıoğlu'nun yeni bir skandalı daha ortaya çıktı. Kaftancıoğlu'nun Soma'daki maden faciasında attığı bir tweette resmen terör ağzı kullandığı görülüyor.



301 madencimizi kaybettiğimiz o acı günde bile terör söylemlerinden vazgeçmeyen Kaftancıoğlu attığı tweette,

"Elime makineli alıp Soma'ya gitmek istiyorum. O derece yani. Hatta Ankara'ya" İfadelerine yer verdi.



İşte o skandal tweet;









